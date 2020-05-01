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【英國疫情】染疫後轉軚 約翰遜：戴口罩有助防疫

環球社會熱點 13:26 2020/05/01

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【英國疫情】染疫後轉軚 約翰遜：戴口罩有助防疫

英國首相約翰遜（Boris Johnson）復工後，首要任務是制定放寬限制的措施。他表示，政府下周公布相關計劃，希望民眾復工後，佩戴口罩或遮掩面部，這樣有助防疫。英國政府早前一直質疑口罩的防疫效果，強調口罩應優先配置予前線醫護人員。

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英國新增674宗確診病例，累計26,711人不治。約翰遜確診感染新冠肺炎後，首次主持疫情記者會。他重申，英國已過了疫情高峰，但強調目前仍有爆發第二波疫情的風險，下周將公布重啟經濟、復課、放寬限制的具體安排。

約翰遜補充，現時只看到一絲曙光，必須確認疫情受控，才會放寬限制。作為放寬限制的條件，約翰遜同意專家小組稱，遮掩面部有助防疫，令民眾對復工更有信心。

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此前，蘇格蘭政府認為，民眾應在商店內和乘車時戴口罩。衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）日前回應稱，證據不足以顯示戴口罩或遮掩面部有用。

英國《太陽報》報道，政府消息人士稱，政府不希望建議民眾佩戴外科口罩，因要預留予醫護人員；即使有相關政策，可能只會建議民眾使用物料「遮掩面部」。

倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）曾表明，支持強制民眾出門戴口罩。對於約翰遜轉口風，簡世德表示十分高興。

【英國疫情】納醫院以外數據　英國新增4419宗死亡病例

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