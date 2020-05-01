MacBook Pro 充電也會插錯位！網民發現機身過熱

▲ 有外國網民日前反覆測試發現，將充電連接至機身右邊接口，就能成功於短短15 秒消除「高 CPU 用量」警告。（蘋果官網圖片）

MacBook Pro用戶請注意！MacBook Pro機身兩邊均有配備Thunderbolt / USB-C 接口，但原來充電時連接不同位置，都會影響CPU用量及機身溫度。有外國網民日前反覆測試發現，將充電連接至機身右邊接口，就能成功於短短15 秒消除「高 CPU 用量」警告。

據網站StackExchange用戶Adam指出，若將充電器及配件等都連接至MacBook Pro左邊接口，系統 kernel_task會發出「高 CPU 用量」警告，並且提升機身溫度，令處理器須降頻應付。

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另一用戶BMike就表示，只要將充電器改連接至右邊接口，kernel_task警告就會在15秒後解除，機身溫度亦會下降。他另反覆測試將充電器連接左邊接口，發現kernel_task警告在3至4分鐘後再次出現，機身溫度同時再次提升。

而為了避免效能受影響，亦有用戶建議在同時連接充電及配件時，應分散連接兩邊接口。

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責任編輯：張寶燕

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