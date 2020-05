【美國疫情】情報機關唱特朗普反調：新冠病毒非人造

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情大爆發,美國確診與死亡人數遠超任何一國,美國總統特朗普加緊指控中國,聲言新冠病毒由武漢實驗室而來,暗示乃生化武器,威脅再向中國加徵關稅。不過,美國情報機關也大唱特朗普反調,表明全球科學界已有共識,新冠病毒並非人造,美國情報機關也同意。

美國疫情最新死者:特朗普的中美貿易戰協議

普京也嘆氣!俄羅斯新總理米舒斯京確診

美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence,ODNI)周四(30日)發表聲明,指出美國情報體系同意科學界廣泛共識,相信新冠病毒並非人造,也並非經過基因改造。

「The U.S. intelligence community concurs with the wide scientific consensus that the COVID-19 virus was not manmade or genetically modified.」