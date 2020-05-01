【美國疫情】情報機關唱特朗普反調：新冠病毒非人造

▲ 【新冠肺炎美國疫情】特朗普稱新冠病毒來自武漢室驗室 美國情報機關唱反調

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情大爆發，美國確診與死亡人數遠超任何一國，美國總統特朗普加緊指控中國，聲言新冠病毒由武漢實驗室而來，暗示乃生化武器，威脅再向中國加徵關稅。不過，美國情報機關也大唱特朗普反調，表明全球科學界已有共識，新冠病毒並非人造，美國情報機關也同意。

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美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence，ODNI）周四（30日）發表聲明，指出美國情報體系同意科學界廣泛共識，相信新冠病毒並非人造，也並非經過基因改造。

「The U.S. intelligence community concurs with the wide scientific consensus that the COVID-19 virus was not manmade or genetically modified.」

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聲明稱，美國國家情報總監辦公室仍會繼續嚴格審核新資訊和情報，判斷疫情爆發是否源於動物或實驗室；科學家已多次否認傳言，普遍認為病毒經農耕、打獵或運送野生動物等自然方式，由動物傳播至人類，但美方仍會繼續調查。

美國國家情報總監辦公室統領中央情報局（CIA）、國家安全局（NSA）、國家偵察局（NRO）、美國軍方各兵種情報機構，一共16個單位，是為白宮國家安全委員會情報諮詢對象。

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美國疫情持續擴大，美國首季經濟大幅萎縮4.8%，民調更顯示多達55%人不滿特朗普應對疫情手法，特朗普則加強指控中國。

《紐約時報》引述消息報道指，特朗普政府官員近日向美國情報體系施壓，要求將新冠病毒扯上武漢實驗室。有前情報官員披露，白宮高級助手多次強調要「就結論購物」（conclusion shopping），意味要為了政治目的炮製牽強論述。

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