蘋果推iOS更新　方便用戶戴口罩解鎖

▲ 相信不少蘋果用家都疑惑，在戴口罩時需要使用人臉辨識解鎖iPhone，會面臨無法解鎖情況。（法新社資料圖片）

受新冠肺炎疫情影響，目前大家都仍然要配戴口罩外出，但相信不少蘋果用家都疑惑，在戴口罩時需要使用人臉辨識解鎖iPhone，會面臨無法解鎖情況。過往iPhone用家只能將口罩臨時取下，或是等待系統切換至以PIN碼解鎖，但過程中需等待10-15秒左右，多少會令人感覺不方便。Apple近日就針對此類情況，釋出iOS 13.5 beta 5更新版本改善有關問題。

【留家抗疫】眼睛去旅行 迪士尼遊樂設施YouTube免費體驗

小米出Redmi Note 9系列 同場加推Mi Note 10 Lite三款新機

Apple在稍早釋出iOS 13.5 beta 5版本更新，雖然Face ID仍然無法正確識別使用者配戴口罩的臉孔，但是可以直接往上掃，系統會立即切換成輸入PIN碼解鎖畫面，無需等待系統判斷無法正確識別人臉過程所耗費時間，對於iPhone用家來說，應該較為方便。

▲ ，雖然Face ID仍然無法正確識別使用者配戴口罩的臉孔，但是可以直接往上掃，系統會立即切換成輸入PIN碼解鎖畫面。（Twitter截圖）

蘋果FaceTime失效 360萬用戶平均獲賠23元

而在是次更新中，Apple除了改善部分系統問題，更針對FaceTime視像通話功能重新調整，使用者將可放大畫面中主要發話對象的視窗，增加使用者的整體視覺觀看體驗。

不過， iOS 13.5目前仍處於Beta測試階段，預計要數星期後才會正式向所有 iPhone用戶提供。

責任編輯：施雯雯

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l