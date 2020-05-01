被爆是愛華頓球迷 利物浦市長：英超復賽鬧劇一場

英國疫情持續，政府未放寬限制措施，英超復賽無期。利物浦市長安德森（Joe Anderson）反對復賽，認為利物浦球迷會聚集在主場晏菲路球場外，復賽將是場「鬧劇」。安德森的言論惹利物浦球迷抨擊，球迷要求他「收聲」。利物浦會方發聲明指，對安德森言論感到失望。英媒報道，安德森是紅軍同市宿敵愛華頓的球迷。

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安德森周四（4月30）接受《BBC》訪問時表示，目前疫情嚴峻，應腰斬賽季。但他強調，利物浦值得奪冠，但應該取消所有賽事，稍後時間再頒獎予利物浦。

安德森解釋，即使英超閉門作賽，也無法控制球迷人潮，因警方很難要求球迷分隔或保持安全距離，屆時只會是一場鬧劇（farce）。他相信，紅軍球迷在愛隊奪冠後，都會蜂擁至晏菲路球場慶祝，或觸發新一輪疫症爆發。

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利物浦會方發聲明回應，指安德森言論沒有實質證據支持，會方亦已經與球迷組織聯絡好，他們同意並表明有決心遵守社交距離措施。聲明又稱，若聯賽重開，將繼續與主要持份者合作，並與市長辦公室保持聯繫，希望雙方能繼續溝通和對話。

榜首的利物浦領先第二的曼城25分，贏多兩場就可奪得30年來首個英超冠軍。

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