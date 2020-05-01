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【防疫抗疫基金】元創方租戶今日起至年底　寬免租金

商業 11:50 2020/05/01

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第二輪「防疫抗疫基金」下，為元創方提供的2,500萬元財政支援，將用於寬免元創方租戶由今日（五月一日）起至年底的租金及費用。（資料圖片）

新冠肺炎疫情令本港大部份行業銷售下滑。港府推出防疫抗疫基金，與多個受疫情影響而生意受挫的行業，共渡時艱。而在第二輪「防疫抗疫基金」下，為元創方提供的2,500萬元財政支援，將用於寬免元創方租戶由今日（五月一日）起至年底的租金及費用。

【防疫抗疫基金】綠色小巴營辦商3萬元補貼　即日起接受申請

商務及經濟發展局發言人指，受到2019冠狀病毒病疫情影響，元創方多個創意活動因而取消，令訪客銳減，為租戶帶來前所未有的經營壓力。而有關財政援助，可幫助租戶度過這段困難時刻。

今次將獲豁免全部租金及費用的租戶，絕大部分從事創意產業相關業務。而其他租戶亦可獲百分之七十五的租金及費用寬減。共有107個租戶將會受惠。

【防疫抗疫基金】貨車車主補貼今起接受申請　登記後2至3周發放補貼（附登記連結）

防疫抗疫基金資助電影院　59間電影院申請
此外，政府在「防疫抗疫基金」下亦為電影院提供支援，向在本年三月份內有商業營運、持公共娛樂場所牌照的電影院提供一筆過資助。創意香港在4月30日截止申請前，已收到及完成處理所有合資格院商（合共營運59間電影院）的申請，預計可於未來兩星期內發放資助。據了解，資助款額為每所電影院每塊銀幕10萬元，每條院線最多可獲300萬元的資助。

【防疫抗疫基金】零售資助共批出15億　美容院、按摩院及派對房間資助5月上旬申請

責任編輯：馬意文

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