【防疫抗疫基金】元創方租戶今日起至年底　寬免租金

▲ 第二輪「防疫抗疫基金」下，為元創方提供的2,500萬元財政支援，將用於寬免元創方租戶由今日（五月一日）起至年底的租金及費用。（資料圖片）

新冠肺炎疫情令本港大部份行業銷售下滑。港府推出防疫抗疫基金，與多個受疫情影響而生意受挫的行業，共渡時艱。而在第二輪「防疫抗疫基金」下，為元創方提供的2,500萬元財政支援，將用於寬免元創方租戶由今日（五月一日）起至年底的租金及費用。

【防疫抗疫基金】綠色小巴營辦商3萬元補貼 即日起接受申請

商務及經濟發展局發言人指，受到2019冠狀病毒病疫情影響，元創方多個創意活動因而取消，令訪客銳減，為租戶帶來前所未有的經營壓力。而有關財政援助，可幫助租戶度過這段困難時刻。

今次將獲豁免全部租金及費用的租戶，絕大部分從事創意產業相關業務。而其他租戶亦可獲百分之七十五的租金及費用寬減。共有107個租戶將會受惠。

【防疫抗疫基金】貨車車主補貼今起接受申請 登記後2至3周發放補貼（附登記連結）

防疫抗疫基金資助電影院 59間電影院申請

此外，政府在「防疫抗疫基金」下亦為電影院提供支援，向在本年三月份內有商業營運、持公共娛樂場所牌照的電影院提供一筆過資助。創意香港在4月30日截止申請前，已收到及完成處理所有合資格院商（合共營運59間電影院）的申請，預計可於未來兩星期內發放資助。據了解，資助款額為每所電影院每塊銀幕10萬元，每條院線最多可獲300萬元的資助。

【防疫抗疫基金】零售資助共批出15億 美容院、按摩院及派對房間資助5月上旬申請

責任編輯：馬意文

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l