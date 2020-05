【俄羅斯疫情】普京也嘆氣 新總理米舒斯京確診

▲ 【新冠肺炎俄羅斯疫情】總理米舒斯京也確診 普京聽到嘆氣

歐洲多國的新冠肺炎疫情漸趨平穩,但俄羅斯的疫情卻持續惡化,一日内再增超過7,000人確診新冠肺炎。俄羅斯總理米舒斯京也宣布確診,成爲俄羅斯首位患新冠肺炎的高級官員。據悉,俄羅斯總統普京得知米舒斯京染疫後也忍不住嘆氣。

54歲的米舒斯京(Mikhail Mishustin)周四(4月30日)向總統普京(Vladimir Putin)通報自己確診新冠肺炎。米舒斯京表示自己目前正接受隔離,並建議由其副手、第一副總理別洛烏索夫(Andrei Belousov)暫代總理職務,普京接受上述建議。

路透社引述,普京於視像會議中得悉米舒斯京確診後,忍不住嘆一口氣。普京其後又慨嘆指:

目前你的情況(感染新冠肺炎)實際上可能發生在任何人身上。

(What is happening to you can happen to anyone.)

▲ 俄羅斯總理米舒斯京也宣布確診,成爲俄羅斯首位患新冠肺炎的高級官員。

普京祝願米舒斯京早日康復,言語中展現對米舒斯京的關懷,叮囑對方抵達醫院後致電聯絡他,又指自己會等候對方來電。

米舒斯京為俄羅斯政府帶領抗疫的主要協調官員,他強調即使自己確診,仍會通過電話和視像會議與普京及政府官員保持聯繫。

俄羅斯的疫情持續惡化,於周四再增7,099人確診,累計突破10萬人確診,確診人數更已超越最早爆發疫情的中國及中東疫情重災區的伊朗。該國的確診人數已突破10萬,其中活躍病例(未痊愈病例)佔9.3萬多宗,但死亡病例約1,000多宗,死亡病例遠低於其餘疫情同等嚴重的國家。

