【俄羅斯疫情】普京也嘆氣 新總理米舒斯京確診

▲ 【新冠肺炎俄羅斯疫情】總理米舒斯京也確診 普京聽到嘆氣

歐洲多國的新冠肺炎疫情漸趨平穩，但俄羅斯的疫情卻持續惡化，一日内再增超過7,000人確診新冠肺炎。俄羅斯總理米舒斯京也宣布確診，成爲俄羅斯首位患新冠肺炎的高級官員。據悉，俄羅斯總統普京得知米舒斯京染疫後也忍不住嘆氣。

【歐洲疫情分佈圖】德國延長社交距離限制兩周 俄羅斯確診破10萬

【歐洲疫情】一文看清各國復工解封時間表

54歲的米舒斯京（Mikhail Mishustin）周四（4月30日）向總統普京（Vladimir Putin）通報自己確診新冠肺炎。米舒斯京表示自己目前正接受隔離，並建議由其副手、第一副總理別洛烏索夫（Andrei Belousov）暫代總理職務，普京接受上述建議。

路透社引述，普京於視像會議中得悉米舒斯京確診後，忍不住嘆一口氣。普京其後又慨嘆指：

目前你的情況（感染新冠肺炎）實際上可能發生在任何人身上。

（What is happening to you can happen to anyone.）

▲ 俄羅斯總理米舒斯京也宣布確診，成爲俄羅斯首位患新冠肺炎的高級官員。

普京祝願米舒斯京早日康復，言語中展現對米舒斯京的關懷，叮囑對方抵達醫院後致電聯絡他，又指自己會等候對方來電。

【歐洲經濟】歐元區GDP倒退3.8% 史上最慘

【日本疫情】安倍擬延長全國緊急狀態1個月

米舒斯京為俄羅斯政府帶領抗疫的主要協調官員，他強調即使自己確診，仍會通過電話和視像會議與普京及政府官員保持聯繫。

俄羅斯的疫情持續惡化，於周四再增7,099人確診，累計突破10萬人確診，確診人數更已超越最早爆發疫情的中國及中東疫情重災區的伊朗。該國的確診人數已突破10萬，其中活躍病例（未痊愈病例）佔9.3萬多宗，但死亡病例約1,000多宗，死亡病例遠低於其餘疫情同等嚴重的國家。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品