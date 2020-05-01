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【美國疫情】最新死者：特朗普的中美貿易戰協議

環球社會熱點 12:01 2020/05/01

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【新冠肺炎美國疫情】最新死者：特朗普的中美貿易戰協議

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，中美貿易戰協議也成為受害者。美國疫情確診人數增至近107萬、死亡人數近6.3萬之際，美國總統特朗普加緊將矛頭指向中國，威脅向中國再加關稅。縱美國情報機關排除新冠病毒乃人工製造，特朗普聲稱，「有證據」顯示新冠病毒從武漢實驗室而來。特朗普揚言要向中國報復，再加關稅，意味本是特朗普一大政績的中美貿易戰協議，也成為新冠肺炎美國疫情亡魂。

美國情報機關唱特朗普反調：新冠病毒非人造

美國死亡超越20年越戰 挑戰世界大戰水平

特朗普周四（30日）接受傳媒訪問，聲言自己「高度自信」（high degree of confidence），相信新冠病毒就是來自中國武漢實驗室。

記者問特朗普是否有證據時，特朗普更斬釘截鐵地說：

「我有。但我不能告訴你。情況不允許我告訴你。」

（Yes, I have. I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that.）

特朗普：我知道金正恩怎樣，但是...

美媒揭特朗普5宗罪 終使美國疫情失控

然而，美國情報機關並不支持特朗普的講法。

特朗普開聲前，美國國家情報總監辦公室發表聲明，坦言美國各情報機關同意科學界廣泛共識，認為新冠病毒並非人為或基因改造；美方會繼續嚴格審核新資訊和情報，判斷疫情爆發是否源於動物或實驗室。

普京也嘆氣！俄羅斯新總理米舒斯京確診

美國初選爆集體感染 「投票群組」逾50確診

特朗普又揚言，美國會為了疫情向中國報復。美國傳媒引述華府消息指，特朗普政府考慮廢除部分中國購買美國國債。

特朗普自己更直言，美國可以停止向中國還債，「但簡單地增加關稅就可以獲得更多錢」（but even for more money, just by putting on tariffs）。

美國「飲清潔劑抗疫」 一男子飲470毫升漂白水

美國肉類供應大減80% 肉廠6500工人料染疫

中美1月簽定中美貿易戰第一階段協議，雙方同意停止進一步加徵關稅，並降低部分原有關稅。中方又同意增加採購2,000億美元美國產品。

不過，美國首季經濟萎縮4.8%遠遜預期，出口與企業投資大減，加上特朗普威脅再加關稅，中美貿易戰第一階段協議落實基礎，恐已不復存在。

中美貿協「秘密內容」全曝光 中國增購美貨金額時間表

貿協中美口風大不同 各自表述懶人包

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