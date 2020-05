【美國疫情】最新死者：特朗普的中美貿易戰協議

▲ 【新冠肺炎美國疫情】最新死者:特朗普的中美貿易戰協議

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)全球大流行,中美貿易戰協議也成為受害者。美國疫情確診人數增至近107萬、死亡人數近6.3萬之際,美國總統特朗普加緊將矛頭指向中國,威脅向中國再加關稅。縱美國情報機關排除新冠病毒乃人工製造,特朗普聲稱,「有證據」顯示新冠病毒從武漢實驗室而來。特朗普揚言要向中國報復,再加關稅,意味本是特朗普一大政績的中美貿易戰協議,也成為新冠肺炎美國疫情亡魂。

特朗普周四(30日)接受傳媒訪問,聲言自己「高度自信」(high degree of confidence),相信新冠病毒就是來自中國武漢實驗室。

記者問特朗普是否有證據時,特朗普更斬釘截鐵地說:

「我有。但我不能告訴你。情況不允許我告訴你。」

(Yes, I have. I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that.)

然而,美國情報機關並不支持特朗普的講法。

特朗普開聲前,美國國家情報總監辦公室發表聲明,坦言美國各情報機關同意科學界廣泛共識,認為新冠病毒並非人為或基因改造;美方會繼續嚴格審核新資訊和情報,判斷疫情爆發是否源於動物或實驗室。

特朗普又揚言,美國會為了疫情向中國報復。美國傳媒引述華府消息指,特朗普政府考慮廢除部分中國購買美國國債。

特朗普自己更直言,美國可以停止向中國還債,「但簡單地增加關稅就可以獲得更多錢」(but even for more money, just by putting on tariffs)。

中美1月簽定中美貿易戰第一階段協議,雙方同意停止進一步加徵關稅,並降低部分原有關稅。中方又同意增加採購2,000億美元美國產品。

不過,美國首季經濟萎縮4.8%遠遜預期,出口與企業投資大減,加上特朗普威脅再加關稅,中美貿易戰第一階段協議落實基礎,恐已不復存在。

