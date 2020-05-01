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小米出Redmi Note 9系列　同場加推Mi Note 10 Lite三款新機

科技 10:52 2020/05/01

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Redmi Note 9配有三種顏色，而指紋辨識設於主鏡頭下方。（小米資料圖片）

小米昨（4月30日）晚舉辦全球線上發布會，宣布推出三款全新手機，分別是Redmi Note 9、Redmi Note 9 Pro，以及小米Note 10 Lite，三款手機皆採用基於Android 10的MIUI操作介面，搭載四鏡頭主相機，並且支援NFC、紅外線遙控等功能。

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Redmi是小米旗下的獨立品牌，以高性價比的產品來吸引消費者。其中，Redmi Note系列自推出以來，全球累積銷售數量已逾1億。而早前曾在印度亮相的Redmi Note 9系列就宣布推出國際版本，再加上之前在日本市場推出Redmi Note 9S，讓整個系列更為豐富。小米表示，新的Redmi Note系列手機陣容，將在中階價格市場持續提供旗艦的設計與創新的功能。

Redmi Note 9配備4,800萬像素主鏡頭，搭配800萬像素、118度超廣角鏡頭，以及200萬像素微距鏡頭與同為200萬像素的景深鏡頭。機身配備6.53吋、Full HD+解析度開孔式屏幕，搭載聯發科Helio G85處理器，提供3GB或4GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量。

Redmi Note 9 Pro定價為269美元（約港幣2,085元）起，提供星際灰、熱帶綠和冰川白三款配色。（小米資料圖片）

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而Redmi Note 9 Pro則配備升級為6,400萬像素的廣角主鏡頭，加上800萬像素超廣角鏡頭與500萬像素微距鏡頭，以及200萬畫像素深鏡頭的主相機模組。機身採用Full HD+解析度設計的6.67吋DotDisplay屏幕，並搭載Qualcomm Snapdragon 720G處理器。

電池部分，兩款的電池容量同樣為5020mAh，不過前者支援18W有線快充，隨附22.5W充電器，而後者則支援30W快充及隨附充電器對應33W充電效率。Redmi Note 9與Redmi Note 9 Pro機身背面同樣搭載指紋辨識器，另外也保留紅外線發射器與NFC功能。

Redmi Note 9 Pro定價為269美元（約港幣2,085元）起，提供星際灰、熱帶綠和冰川白三款配色。而Redmi Note 9定價則為199美元（約港幣1,542元）起，同樣採用防濺納米塗層，並提供午夜灰、森林綠和極地白三種顏色選擇。兩款新機預計將於五月至六月發布有關上市資訊。

同步推出Mi Note 10 Lite

至於是次同步推出的小米Note 10 Lite，則是延續去年小米Note 10系列的設計，採用6.47吋3D曲面AMOLED螢幕及3D曲面玻璃機身背蓋設計，並且支援螢幕下指紋辨識器，另外則搭載Snapdragon 730G處理器、6GB或8GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，電池則搭載5260mAh容量設計，隨附提供30W充電器，可在64分鐘內將手機電量充滿。

相機部分則搭載1600萬像素視訊鏡頭、搭載6400萬像素像素鏡頭，使用Sony IMX686感光元件，另外則搭配800萬像素、120度超廣角鏡頭，以及500萬像素景深鏡頭與200萬像素微距鏡頭。

Mi Note 10 Lite　採用6.47吋3D曲面AMOLED螢幕及3D曲面玻璃機身背蓋設計，主相機具有四個鏡頭。（小米資料圖片）

小米Note 10 Lite分別提供6GB+64GB、6GB+128GB及8GB+128GB4三種配置，並提供冰川白、午夜黑及星雲紫三款配色，定價為349歐元（約港幣2,063元）起。

責任編輯：施雯雯

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