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期油變負數 大鱷可賺幾多？

金融經濟 09:50 2020/05/01

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6月期油重上20美元水平，在經歷負油價後，好友未見大舉進場。

6月期油在港股長假期大幅反彈，高見20.48美元水平，經歷了5月期油恐慌的負油價後，外圍更悲觀的預測為本月見負100美元，然而，當月期油未平倉合約總值，其實只不過數十億美元，卻撼動全球市值數以十萬億計的股市，恐慌情緒及貪婪勝於一切。

大鱷早搬注碼　情況如2015年A股股災

據彭博數據顯示，當月結算的期油合約，一般最多只在40萬至50萬張水平；而且由於即將結算，投資者預早轉倉，所以期油未平倉合約在結算月，只會在月初最高，然後逐步減少。

舉例如1月結算的期油合約，在12月21日未平倉合約在40萬張水平見頂，22日的未平倉合約便慢慢減少。2月情況亦一樣。

到4月結算的期油合約，未平倉合約卻突然飈上50萬張水平，比平常月份多約10萬張；不僅如此，隨着愈接近結算，未平倉合約就愈來愈多；到4月2日，最多升到63萬張水平，以合約值計，總額達161億美元。反映有高手或大鱷一早部署，他們未必知道負油價，但油庫有限、實物交收限制及歐美封城令原油需求大減，已夠他們撈一筆；芝商所亦只是到4月3日，才發通告允許負油價。

當時期油約20美元水平，市場唱得最多的策略，是跌極有限，入油市撈底，世界各地湧來撈底開好倉的資金愈多，大鱷愈易開淡倉。「賭場注碼」未平倉合約數目每日公布，卻為投資者所忽視。

情況有如2015年A股跌市前夕，新加坡A50期貨市場的未平倉合約，便高逾60萬張水平，各界資金將A股炒到泡沫水平，場外配資、股東抵押情況嚴重，大鱷便大舉造空，中證監突然禁止場外配資，A股便在欠缺資金承接而跌勢不可收拾，斬倉情況再觸發跌市螺旋。

估計大鱷最多賺488億

在4月21日結算的期油，到前兩周的未平倉合約，仍處非常危險的高倉位水平，增加投資者平倉的難度。果然，到結算前的數個交易日，未平倉合約便剩下當月突然大增的10萬至20萬張，大鱷在最後的周五，仍手持10萬張不肯平倉等結算，到下一交易日的周一期油價格，有如鐵達尼號撞冰山情況，不可逆轉。

自亞洲交易時段開始，由於不及補孖展，便處處見券商斬倉痕跡，務求可抽身離去，減少損失，由18美元逐段時間急挫，其時亦發生中行 （03988） 100%現錢投資的「原油寶」，因不用補孖展，故不用斬倉，最後持貨到結算。不過，當油價跌至負數，大鱷不容易放手，則更難以平倉。

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究竟大鱷在芝商所場內交易，可賺幾多？4月2日未平倉合約處63萬張的瘋狂狀態，假設大鱷在當時高價開淡倉，油價在4月2至3日處25.32至28.34美元，而10萬張未倉合約在負37.63美元結算的話，最多便可賺約63億美元（約488億港元）。

在期油出現歷史性的負37.63美元結算價後，市場再有人估油價負100美元，不過，以今次未平倉合約來看，已回復至正常水平。4月22日，6月期油未平倉合約37.9萬張，已見頂，其後逐步回落，到4月29日﹐未平倉合約已縮至28.6萬張，當投資者已上了寶貴一課，預期未到結算日已轉倉。不過，6月期油又升到20美元水平，會吸引到你們入市博反彈嗎？

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編輯：譚志偉

商品 期貨 疫情 轉倉 見頂 撈底 新冠肺炎疫情 博反彈

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