【五一後部署】翠華發盈警料全年蝕逾億　零確診持續餐飲股仍值捧場？

翠華（01314）昨日（4月30日）發盈警，預計截至3月底年度將錄得虧損約1.6億至1.8億元，上年同期則錄得除稅後溢利471萬元 。

翠華就解釋虧損主要由於部分資產預計將錄得一次性撇銷及減值虧損等非現金性項目約2000萬至3000萬元，資產折舊及攤銷合共約1億元。此外，旅客減少及市民出外用膳意欲減致年度收益下跌，食材成本等經營成本亦有所上漲。

同業大家樂（00341）上周已發盈警，預料另一間大快活（00052）亦有機會發盈警。不過近日本地確診數字持續保零，市場開始預計食肆限制會放寬，餐飲股或有機會翻生。

至於邊隻餐飲股值博，如果短綫純炒食肆限制放寬消息，則可能先選大快活。集團大部份分店都在香港，內地分店僅佔少數。若作中綫部署，則可選大家樂，集團在內地有不少分店，去年下半年業績亦交到數填補港澳地區收入下跌。若內地疫情持續受控，集團業績或有較大反彈。至於翠華，雖然在內地亦有分店，但近年收入持續下跌，暫時可憧憬的因素不多。

至於從派息角度睇，大家樂手持8.6億現金，大快活則持有5.2億，翠華則僅有2億，3間之中，相信最有條件派高息的仍然是前兩者。