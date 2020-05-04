遠水難救近火 美企破產潮將現（訂戶專享） 環球經濟金融 08:17 2020/05/04 分享： 美國是為新冠肺炎疫情最嚴重的國家，確診數字突破100萬，逾6萬人死亡。美國經濟同樣傷亡慘重，過去6周有3,000萬人首次申領失業救濟金，首季年率化國內生產總值（GDP）按季大跌4.8%，4月失業率料為歷來最高的16%。雖然部分州份已經解封復工，但美國經濟恐怕難言見到曙光，皆因美國即將迎來新一輪企業破產潮。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國經濟】384萬人上周首領失業救濟 3月開支急挫7.5% 2020/04/30 【美國經濟】384萬人上周首領失業救濟 3月開支急挫7.5% 【美國議息】儲局維持利率不變 將全力助經濟回復正軌 2020/04/30 【美國議息】儲局維持利率不變 將全力助經濟回復正軌 【美國經濟】上季年率化GDP縮4.8% 海嘯以來最差 2020/04/29 【美國經濟】上季年率化GDP縮4.8% 海嘯以來最差 【美國經濟】消費者開支急挫 信用卡還款延期都找不清 2020/04/28 【美國經濟】消費者開支急挫 信用卡還款延期都找不清 【美國疫情】白宮經濟顧問：失業率恐升至16%或更高 2020/04/27 【美國疫情】白宮經濟顧問：失業率恐升至16%或更高 最新專欄文章 更多 【金正恩生死】特朗普故弄玄虛 更顯心裡掛念 2020/04/29 【金正恩生死】特朗普故弄玄虛 更顯心裡掛念 【美國疫情分析】衛生部長危危乎？特朗普卻非怪罪疫情（訂戶專享） 2020/04/27 【美國疫情分析】衛生部長危危乎？特朗普卻非怪罪疫情（訂戶專享） 上市企業融資路數多 何苦與中小企爭資助？（訂戶專享） 2020/04/24 上市企業融資路數多 何苦與中小企爭資助？（訂戶專享） 各國疫情為何難比較？ 何謂死亡亦有得拗（訂戶專享） 2020/04/23 各國疫情為何難比較？ 何謂死亡亦有得拗（訂戶專享） 【油價負數】布蘭特期油急挫 會否同樣變負數？（訂戶專享） 2020/04/22 【油價負數】布蘭特期油急挫 會否同樣變負數？（訂戶專享） 經濟 零售 餐飲 石油 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入