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遠水難救近火 美企破產潮將現（訂戶專享）

環球經濟金融 08:17 2020/05/04

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美國是為新冠肺炎疫情最嚴重的國家，確診數字突破100萬，逾6萬人死亡。美國經濟同樣傷亡慘重，過去6周有3,000萬人首次申領失業救濟金，首季年率化國內生產總值（GDP）按季大跌4.8%，4月失業率料為歷來最高的16%。雖然部分州份已經解封復工，但美國經濟恐怕難言見到曙光，皆因美國即將迎來新一輪企業破產潮。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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