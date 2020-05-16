遠水難救近火 美企破產潮將現

美國是為新冠肺炎疫情最嚴重的國家，確診數字突破140萬，逾8萬人死亡。美國經濟同樣傷亡慘重，過去7周有逾3,000萬人首次申領失業救濟金，首季年率化國內生產總值（GDP）按季大跌4.8%，4月失業率為歷來最高的14.7%。雖然部分州份已經解封復工，但美國經濟恐怕難言見到曙光，皆因美國即將迎來新一輪企業破產潮。

中小企生意大減，恐長貧難顧

能源業高危，一個月已有5宗

零售巨企苦撐，隨時把心一橫

美國破產協會（American Bankruptcy Institute，ABI）數據顯示，美企3月申請第11章破產保護的宗數按年急增18%，當中大部分是中小企。

專責處理破產案的律師更指，申請破產的企業只會有增無減，尤其是餐飲、零售等早前被政府勒令關門逾1個月的服務業。

其一，中小企。即使部分中小企已經向華府申請援助，但遠水難救近火，加上長貧難顧，不少也打算申請破產保護。有食肆東主直言，當生意大減6成時，根本不能排除破產是下一步行動。

這既因東主們不太清楚，政府援助是否足夠令公司維持營運下去；亦因公司早已債務纏身，現金流一時難以恢復下，恐怕連利息也無法負擔；更因服務業需時復原，甚至難以重返疫情全球大流行前的正常水平。

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飲食業無疑首當其衝。雖然部分州政府容許食肆有限度營業，例如可接外賣生意，或堂食只須滿足枱與枱保持適當社交距離便可，疫情期間總算有微薄收入，但現金流始終遠遠不及往日。

相同情況亦適用於零售業，網上銷售縱可維持一定營業額，卻非實體店可比。售賣時裝的店家，更要面對多一項難題：原本準備於今年初出售的冬裝，未能如期去貨下，又不能留待春天以至夏天推出，反過來變成店家負累的庫存。

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其二，能源業，亦是目前破產風險最大的行業。BankruptcyData.com數據顯示，4月已有5間石油公司申請破產。

疫情全球大流行前，能源業的負債本已極高，近期油價一度暴瀉至負數，而原油嚴重供過於求的情況短期難望扭轉下，更令這幾年急速發展的頁岩油企進退為谷，違約風險大增。

如4月25日申請破產的Diamond Offshore，過去5年蝕足4年、累計虧損12億美元下，截至去年底的長期債務已達20億美元，手頭現金卻只得1.5億美元左右。

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其三，一些早已陷入經營困難的零售巨企，尤其是上市公司。疫情恐令管理層把心一橫，乾脆讓近年一直苦撐的分店關門大吉，甚至將整家公司申請破產，如 J.C. Penney及Neiman Marcus。

以美國老牌百貨公司J.C. Penney為例，疫情令其關閉逾800家分店，重創原本擬定的翻身計劃。就算公司擁有足夠現金支撐未來數月的營運，但仍考慮申請破產，以重整顯著惡化的財務狀況，並節省金錢來償還迫在眉睫的債務。

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或者，美國企業債市場的情況，可讓大家窺探到這次破產潮會有幾嚴重？

S&P Global Ratings數據顯示，截至4月17日的12個月，美國被降級至選擇性違約（selective default ）的企業債，即企業至少一次未能如期還款，債務金額累計已達641億美元。

據S&P預測，最壞場景下，選擇性違約的債務總金額，恐會暴增至3400億美元水平，打破2009年8月高峰的3391億美元紀錄。即使不是最差場景，也會重返世紀初科網泡沫爆破後的水平。

美企申請破產，有幾多能夠浴火重生呢？

回看上次破產高峰期的2008至2010年間，共16萬間美企申請破產，最終大部分執笠收場，只有少部分成功重組債務可繼續經營。

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