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小米五一黃金周重開百店　小米10青春版深圳辦影展

金融經濟 23:06 2020/04/30

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小米 （01810） 今年10周年，五一黃金檔期強打正式開售的小米10青春版5G手機，內地售價2099元人民幣起，並重新開啟國內115家門店，綫上綫下促銷。小米今次「五一大促」打通了全品類產品，包括滿贈好禮，小米10系列以舊換新，電視買大送小，300多款產品直降 ，智能套裝85折等系列活動。

小米10系列有3款手機，分別是小米10、小米10 PRO及小米10青春版，內地售價分別為3999元、4999元及2099元人民幣起，香港未有青春版，官方商城小米10、小米10 PRO售價分別為4999及5999元。影相功能具備50倍數碼變焦。

小米10青春版正式開售，並在小米之家深圳卓悅中心店和小米之家西安G park旗艦店開啟小米10系列影展。

小米創始人雷軍指，在去年提出的3年專項開支超過50億美元以上，推動新零售的進一步升級，這個進程在2020年第一季度也正式步入2.0時代，並堅持以用戶為中心，以門店為核心 ，基於大數據，人工智能，雲服務，持續推進效率革命，打造全產品體驗及全場景服務的線上線下融合的新零售。

華為首季全球5G手機出貨量達800萬台　小米為250萬台

雷軍董明珠新一輪5年對賭　小米創造VS格力製造

【小米股價】小米10青春版發布 售價2099人幣起

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編輯：譚志偉

香港股票 小米集團－W（01810） 小米 5G

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