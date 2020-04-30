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【美股戰報】美股開市跌300點　科技股績佳落鑊

環球政經 21:45 2020/04/30

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美國上周（4月19日至25日）首次申領失業救濟金人數達383.9萬，較市場預期的350萬為多，但少於前周向上修訂後的444.2萬；過去6周，首次申領失業救濟金人數累計3,000萬，約佔美國就業人口的18.4%。在失業數據失色下，美股開市報跌，道指跌330點，報24297點，跌幅1.39%，標指跌33點，報2906點，跌幅1.15%，納指則跌49點，報8865點，跌幅0.57%。

相關新聞：【美股戰報】明星科技股明放榜　微軟亞馬遜最值博

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Facebook業績勝預期，上季收入按年增長18%至177.4億美元，高於市場預期的175.2億美元。其中，廣告收入按年增長17%至174.4億美元。期內，盈利升1倍至49億美元，但低於市場預期49.6億美元；每股盈利同增1倍至1.71美元，低於市場預期的1.78美元，受業績造好帶動，Facebook股價升7.26%，報204美元，收復200元關口；另外，Tesla首季收入為59.85愈美元，同比增長32%，首季盈利為1600萬美元，是上市以來表現最佳的第一季，去年同期則虧損7.02億美元，股價急升至859美元，升幅7.55%；其他科技股包括微軟、亞馬遜業績也好過預期，分別升0.17%及1.37%。

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撰文 : 國際組

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