【美股開市】失業數據差 道指跌近400點

美國失業、消費及企業數據轉差，預視美國經濟難逃衰退，抵銷微軟、Facebook及Tesla幾間科企業績各有亮點的利好，美股周四低開，道指大跌378點。

首先，美國上周首次申領失業救濟金人數達383.9萬，較市場預期的350萬為多；過去6周，首次申領失業救濟金人數累計3,000萬，約佔美國就業人口的18.4%。

數據反映新冠肺炎對美國經濟的衝擊有多大，市場預期下周公布的4月份失業率高達16.3%，遠高於3月的4.4%。

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其次，3月個人開支下跌7.5%，為史上最大跌幅，勢必令消費佔比高達7成的美國經濟雪上加霜。

再者，4月芝加哥採購經理指數（PMI）報35.4，遜市場預期的36.9，並遠低於3月的47.8。

個別股份方面，微軟（Microsoft，美：MSFT）、Facebook（美：FB）及特斯拉（Tesla，美：TSLA）3隻績優股，分別升1.7%、8%及6.9%。

麥當勞（McDonald's，美：MCD）業績受疫情衝擊，股價跌3.8%。

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