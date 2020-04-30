【美股開市】失業數據差 道指跌近400點

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月30日 時間22:00）
美國失業、消費及企業數據轉差，預視美國經濟難逃衰退，抵銷微軟、Facebook及Tesla幾間科企業績各有亮點的利好，美股周四低開，道指大跌378點。
首先，美國上周首次申領失業救濟金人數達383.9萬，較市場預期的350萬為多；過去6周，首次申領失業救濟金人數累計3,000萬，約佔美國就業人口的18.4%。
數據反映新冠肺炎對美國經濟的衝擊有多大，市場預期下周公布的4月份失業率高達16.3%，遠高於3月的4.4%。
其次，3月個人開支下跌7.5%，為史上最大跌幅，勢必令消費佔比高達7成的美國經濟雪上加霜。
再者，4月芝加哥採購經理指數（PMI）報35.4，遜市場預期的36.9，並遠低於3月的47.8。
個別股份方面，微軟（Microsoft，美：MSFT）、Facebook（美：FB）及特斯拉（Tesla，美：TSLA）3隻績優股，分別升1.7%、8%及6.9%。
麥當勞（McDonald's，美：MCD）業績受疫情衝擊，股價跌3.8%。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-367點
|24266點
|美國標指
|-21點
|2917點
|美國納指
|-42點
|8919點
|歐洲Stoxx 600指數
|-1.0%
|343.60點
|美匯指數
|+0.1%
|99.66
|歐元
|-0.2%
|1.0847美元
|日圓
|+0.1%
|106.60兌1美元
|美國2年債息
|-1點子
|0.1858厘
|美國10年債息
|-3點子
|0.5904厘
|紐約期油
|+13.1%
|17.03美元
|倫敦布蘭特期油
|+12.5%
|25.35美元
|現貨金
|-0.5%
|1704.30美元
|＊截至本港晚上9時45分