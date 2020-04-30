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【美股開市】失業數據差 道指跌近400點

環球經濟金融 22:00 2020/04/30

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美國失業、消費及企業數據轉差，預視美國經濟難逃衰退，抵銷微軟、Facebook及Tesla幾間科企業績各有亮點的利好，美股周四低開，道指大跌378點。

首先，美國上周首次申領失業救濟金人數達383.9萬，較市場預期的350萬為多；過去6周，首次申領失業救濟金人數累計3,000萬，約佔美國就業人口的18.4%。

數據反映新冠肺炎對美國經濟的衝擊有多大，市場預期下周公布的4月份失業率高達16.3%，遠高於3月的4.4%。

內華達州再就業培訓中心因疫情關閉

其次，3月個人開支下跌7.5%，為史上最大跌幅，勢必令消費佔比高達7成的美國經濟雪上加霜。

再者，4月芝加哥採購經理指數（PMI）報35.4，遜市場預期的36.9，並遠低於3月的47.8。

個別股份方面，微軟（Microsoft，美：MSFT）、Facebook（美：FB）及特斯拉（Tesla，美：TSLA）3隻績優股，分別升1.7%、8%及6.9%。

麥當勞（McDonald's，美：MCD）業績受疫情衝擊，股價跌3.8%。

【美股業績】微軟盈利突破100億美元

【美股業績】Facebook指4月首3周廣告回穩

【美股業績】Tesla首季意外獲利

【美股業績】麥當勞同店銷售跌3.4% 上季少賺近2成

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 -367點 24266點
美國標指 -21點 2917點
美國納指 -42點 8919點
歐洲Stoxx 600指數 -1.0% 343.60點
     
美匯指數 +0.1% 99.66
歐元 -0.2% 1.0847美元
日圓 +0.1% 106.60兌1美元
     
美國2年債息 -1點子 0.1858厘
美國10年債息 -3點子 0.5904厘
     
紐約期油 +13.1% 17.03美元
倫敦布蘭特期油 +12.5% 25.35美元
現貨金 -0.5% 1704.30美元
     
＊截至本港晚上9時45分    
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