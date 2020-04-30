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【金正恩生死】掌權後為鞏固權力　金正恩處決姑丈　親兄遇刺亡

環球政經 23:49 2020/04/30

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北韓領導人金正恩近日被傳病重甚至死亡，朝鮮半島局勢再度引起全球關注。皆因金正恩在2011年12月父親金正日去世後掌權，先後處死北韓第二號人物、姑丈張成澤，以及被指在2017年2月毒殺兄長金正男。最有機會成為下一任北韓領導人者，包括未曾曝光的金正恩10歲長子、胞妹金與正，外間對他們所知不多，各國也關注北韓政治局勢。

金正恩掌權以來，肅清政敵和異見者從不手軟，且有傳手段相當凶殘，例如2012年3月有傳金正恩下令「不留一根頭髮」地、公開以迫擊炮處死一名高級軍官。2013年12月8日，金正恩的姑丈、北韓的第二號人物的張成澤，在朝鮮勞動黨中央政治局擴大會議上被現場逮捕。官方其後宣布張成澤犯了嚴重反黨反革命行為，解除張成澤一切職務並開除出黨。同年12月12日，張成澤被判處死刑並即時執行。北韓官方稱張成澤是「不如狗的人間渣滓」、「背叛黨和領袖天大的信任和深恩的栽培，犯下了令人髮指的大逆不道行為」。

最駭人聽聞是，有傳張成澤被判處「犬決」，即是遭餓狗活生生咬死，而且金正恩和夫人李雪主更親臨現場觀賞。

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2017年2月，金正恩的兄長、多年來隱居澳門和北京的金正男，在馬來西亞吉隆坡機場遇刺身亡。他在吉隆坡國際機場準備登機前往澳門，突然遭到兩名女子，以沾染了VX神經毒劑的濕布捂臉，隨後於送院途中死亡。

金正男被毒殺，外界普遍相信是金正恩的指使。因為金正男原為金正日的頭號繼承人，一直是金正恩接班的頭號敵人。金正男2000年代初漸被父親唾棄，2001年5月他更被揭發持假護照偕妻女暢遊東京迪士尼樂園，後被日本當局驅逐出境至中國。自此，金正男失落「太子之位」，但兩兄弟的鬥爭仍未停止，有傳金正恩此後數年多次派人暗殺金正男。金正男2010年接受外媒訪問，更公開反對北韓領導人的世襲，公然反對弟弟繼位。

姑丈張成澤和兄長金正男先後被除掉，或許並非巧合。據日本放送協會（NHK）的報道，張成澤2012年訪問中國時，向時任中共總書記胡錦濤透露，打算推舉金正男為北韓領導人，這段對話後來輾轉傳到金正恩，種下了他對姑丈和兄長的殺機。

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