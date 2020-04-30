【美國經濟】384萬人上周首領失業救濟 3月開支急挫7.5%

美國上周（4月19日至25日）首次申領失業救濟金人數達383.9萬，較市場預期的350萬為多，但少於前周向上修訂後的444.2萬；過去6周，首次申領失業救濟金人數累計3,000萬，約佔美國就業人口的18.4%。

數據反映新冠肺炎對美國經濟的衝擊有多大，聯儲局、華府及不同機構均估計，美國下周公布的4月份失業率將達雙位數。市場預期4月失業率為16.3%，遠高於3月的4.4%。

勞工部指出，佛羅里達州、佐治亞州、加州、德州及紐約州5個州份，上周申領失業救濟人數大幅增加。

新冠肺炎於美國擴散前，當地每周首次申領失業救濟金人數一直保持於50年來最低水平，只為20萬左右，意味美國處於全民就業的狀態。

一周（4月12至18日）連續申領失業救濟人數為1799.2萬，較預期的1947.6萬為少。

美國經濟接近停擺，也令消費者開支大減，3月個人開支下跌7.5%，較市場預期的下跌5.1%為差；同月個人收入減少2%，稍遜市場預期的減少1.7%。

美國人的收入及消費大減，加上油價大幅回落，亦令聯儲局看重的通脹指標－－個人消費開支指數（PCE）回落，3月按年增幅為1.3%，遠低於2月的1.8%。

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