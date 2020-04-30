樓價見底回升？　藍籌屋苑陸現年內新高成交

疫情有所放緩，買家積極入市，多個藍籌屋苑陸現高價成交，以新界上車屋苑沙田第一城為例，更單日錄得5宗成交。市場消息指，沙田第一城5座高層A室，實用面積819平方呎，三房間隔，月中叫價1,280萬元放盤，放盤半個月後，減價8萬元，以1,272萬元易手，創屋苑今年新高，與去年歷史高位相比，僅低78萬元。

被視為「樓市寒暑表」的指標藍籌屋苑太古城，再錄高價成交。中原張光耀說，太古城明宮閣高層F室，實用面積582平方呎，兩房則王設計，業主上月叫價1,280萬元放售，終減價80萬元，以1,200萬元易手，呎價20,619元，創今年同類單位新高。值得留意的是，據網上銀行估價資料顯示，該單位估值介乎1,091萬元至1,185萬元。換言之，上述單位造價，較銀行估值高約1%至10%。

事實上，隨着本地疫情緩和，樓市氣氛明顯好轉，買家重現「遲買更貴」心態，料樓價短期內有支持。不過，新冠肺炎重挫全球經濟，香港作為外向型經濟體，相當依賴中國和海外市場復蘇。因此，即使本地疫情轉趨穩定，香港經濟短期內也難好轉，樓價自然易跌難升。

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