  • 30°C
香港時間 : 2020430日 (四) 15:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】白宮禮品店發行新冠肺炎紀念幣　與白宮無關

金融經濟 15:03 2020/04/30

分享：

【新冠肺炎】白宮禮品店發行新冠肺炎紀念幣　與白宮無關

新冠肺炎疫情全球大流行，美國一網站銷售新冠肺炎紀念幣。由於網站名稱及網頁配色圖案與白宮相似，因而令不少人誤會，以為白宮發行新冠肺炎紀念幣。

白宮禮品店（WhiteHouseGiftShop.com）網站以每枚125美元的價格出售COVID-19新冠肺炎紀念幣，並打促銷旗號減價至100美元，又指收益將全數捐贈。紀念幣的正面，是覆蓋新冠肺炎病毒的世界地圖，背面則是白宮發言台。

事實上，新冠肺炎紀念幣並非由白宮製造，而該網站亦與白宮無關係。不過，由於網站使用的配色圖案與白宮網站相似，並於頁頂放上了白宮的標誌，令不少人誤會。該網站由美國特勤局創立，但於2013年已歸由私人所有。

美國民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）便「中招」，以為美國總統特朗普出售新冠肺炎紀念幣。他於Twitter發帖文，指如果白宮禮品店要生產價值100美元的新冠肺炎紀念幣，可以確信特朗普能夠利用《國防生產法》製造醫護人員迫切需要的手套、防護服和口罩。


免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯︰梁浩碩

疫情 桑德斯 白宮 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【航空告急】波音連續兩季見紅　將裁員一成、進一步減產　

下一篇文章

【香港經濟】失業率上升　樓價是否一定跌？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】UNICEF HK今日（28日）至5月5日可網上登記抽兒童口罩（附連結）
【口罩供應】UNICEF HK今日（28日）至5月5日可網上登記抽兒童口罩（附連結）
【五一黃金周】HKTVmall、SOGO感謝祭　一文看清各大零售商最新減價優惠
【五一黃金周】HKTVmall、SOGO感謝祭　一文看清各大零售商最新減價優惠
儲局維持零息 瑞德西韋好消息 夜期收市升248點（不斷更新）
儲局維持零息 瑞德西韋好消息 夜期收市升248點（不斷更新）
【ESPRIT】思捷最大贏家－林青霞丈夫邢李㷧給大家上的投資課
【ESPRIT】思捷最大贏家－林青霞丈夫邢李㷧給大家上的投資課