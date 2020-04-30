▲ 【新冠肺炎】白宮禮品店發行新冠肺炎紀念幣 與白宮無關

新冠肺炎疫情全球大流行，美國一網站銷售新冠肺炎紀念幣。由於網站名稱及網頁配色圖案與白宮相似，因而令不少人誤會，以為白宮發行新冠肺炎紀念幣。

白宮禮品店（WhiteHouseGiftShop.com）網站以每枚125美元的價格出售COVID-19新冠肺炎紀念幣，並打促銷旗號減價至100美元，又指收益將全數捐贈。紀念幣的正面，是覆蓋新冠肺炎病毒的世界地圖，背面則是白宮發言台。

事實上，新冠肺炎紀念幣並非由白宮製造，而該網站亦與白宮無關係。不過，由於網站使用的配色圖案與白宮網站相似，並於頁頂放上了白宮的標誌，令不少人誤會。該網站由美國特勤局創立，但於2013年已歸由私人所有。

美國民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）便「中招」，以為美國總統特朗普出售新冠肺炎紀念幣。他於Twitter發帖文，指如果白宮禮品店要生產價值100美元的新冠肺炎紀念幣，可以確信特朗普能夠利用《國防生產法》製造醫護人員迫切需要的手套、防護服和口罩。



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責任編輯︰梁浩碩