港股走勢可能5、6月出現較大變化

目前來看，港股利好利淡因素交織，未來變化趨勢尚不明朗，市場可能橫行震盪。不過，5、6月是幾個重要因素逐漸清晰的關鍵時期，後市可能隨之而變。

首先是美國5月的復工，雖然特朗普急於推動美國復工，美國5月復工也對經濟恢復有利，但是復工會否引起疫情的反覆？而疫情反覆後又會否再次令美國經濟出現某種程度的暫停？暫時卻沒有答案，如果復工後疫情基本沒有加速上升、擴大，繼續保持緩緩下降的平台，那就說明復工的風險不大，以後復工的進度可以加速，美國經濟就可能出現較快的恢復，美股就可能繼續反彈；如果復工後疫情發生反覆，感染人數加速上升，那就說明現在條件下的復工風險較大，經濟低迷的狀態就不知要持續多久，對股市不利。

美國復工對疫情變化造成的影響，預計半個月到1個月的時間就可以大致表現出來，因此，5、6月是美國疫情和經濟變化的壹個關鍵時期。

其次，按照目前的時間安排，人大常委會在4月底前召開，預計全國人大將在5月底前召開，雖然中央政治局會議已原則確定了用更大的力度刺激經濟，但具體政策仍需要全國人大通過，所以，中國刺激經濟政策推出的高潮可能以5月全國人大會議為標誌。對金融市場來講，投資者對刺激政策的憧憬可能在會議前逐漸加強，有利股市氣氛；而在會議後，由於政策推出到變成現實存在壹定的時間差，股市有可能暫時失去動力，進行調整。

從美國復工重啟經濟和中國全力推動經濟發展這兩個對後市有重大影響的因素看，5、6月都是關鍵時期，這兩個重要因素都將在5、6月逐步明朗，令股市的方向逐漸清晰。