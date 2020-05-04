隨著新冠病毒疫情擴散令全球市場波動， ETF與市場波動的關係成為熱話。事實上，ETF產品一般包含一籃子股票，是價值較為穩定的風險管理工具。

探「股」尋源，ETF其實正是在危機中誕生的投資產品。在1987年的股災後，監管機構提出設計一種可讓投資者在單次交易中買賣一籃子股票的投資產品，藉此為市場提供額外的流動性，並緩衝個別股票的單日波幅，於是便衍生出今時今日的ETF。

ETF的特點

在最近的市場波動中，全球最大的美國ETF市場交投尤其活躍。Morningstar數據顯示，ETF佔該美國市場的整體成交額，由2019年的27%升至今年首季約40%。有分析認為， ETF交投上升或間接加劇市場波動。根據市場數據及ETF的一些運作方式或可更了解ETF的特點。

ETF二級市場交易為市場提供額外流動性及緩衝

ETF本身分為兩個市場層面運作，其一是發行商申購及贖回ETF的一級市場，其二是投資者交易ETF單位的二級市場。根據貝萊德數據，由2017年1月1日截至2019年12月31日的3年期間，二級市場對一級市場的成交比率為8：1。在2020年2月24日當週（美股大幅波動期間），該比率增加至14：1，反映二級市場成交量不一定會增加一級市場的交易活動，以及ETF能為市場提供額外流動性。

在2020年3月6日至12日，標普500指數連續5個交易日下跌近18%，期間，ETF投資者淨買入美國股票金額為80億美元，而互惠基金投資者淨賣出金額約10億美元。ETF和互惠基金在上述期間的買入/賣出金額僅佔美國股市總成交不足1%，反映兩者對今年3月初的跌市沒有關鍵影響。

香港的ETF市場亦有相似情況。今年首季恒生指數下跌逾16%，但香港交易所上市的ETF成交暢旺，今年首季本港ETF市場的平均每日成交額達到78億港元，較去年之平均每日成交額50億港元上升58%。

本港ETF市場於今年三月份錄得大概17億港元淨流入。雖然二月及三月份香港及美國ETF市場均見成交增加，但這些額外的交易量其實或可為市場注入額外的流動性，同時或可緩和標的市場的波幅。

ETF生於股災，在全球金融危機期間成為其中一項風險管理工具。目前的環境或會再一次突顯ETF的特性。正如其他投資一樣，ETF價格有漲有跌，並不保證獲利。投資者亦要留意ETF獨有的風險，例如追蹤誤差及買賣價高於或低於資產淨值等，投資前要先了解清楚。