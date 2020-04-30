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港股假期休市　恒指黑期偷步率先升穿25000點

金融經濟 12:00 2020/04/30

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港股假期休市　恒指黑期率先升穿25000點

本港一連4日長假，港股今日（4月30日）佛誕假期休市，明日（5月1日）則是勞動節假期，港股將於5月4日復市。雖然如此，恒指黑期已率先升穿25000點。假若走勢未變，意味恒生指數下周一5月開局理想，將升至25000點水平。

受惠聯儲局承諾使用所有工具支撑美國經濟，並指息口不變，直到有信心經濟邁向全民就業及物價穩定的目標，加上美國藥廠吉利德（Gilead，美︰GILD）治療新冠肺炎藥瑞德西韋（remdesivir）相關測試得出正面數據（positive data），美股造好，道指升532點，至於港股ADR升179點，收報24822點。

亞太股區市今早承接美股升勢造好，而美股期貨繼續攀升，道指期貨升近100點。恒指黑期升勢未止，恒指黑期最新升逾400點，報25036點。

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責任編輯︰梁浩碩

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