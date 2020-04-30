【恒指黑期】道指跌約200點　恒指黑期跌105點

▲ 港股假期休市 恒指黑期率先升穿25000點

本港一連4日長假，港股今日（4月30日）佛誕假期休市，明日（5月1日）則是勞動節假期，港股將於5月4日復市。雖然如此，恒指黑期曾率先升穿25000點。假若走勢未變，意味恒生指數下周一5月開局理想，有機會升至25000點水平。

【10：00】道指跌206點，報24433點，恒指黑期倒跌，跌118點，報24796點。

【16：00】受惠聯儲局承諾使用所有工具支撑美國經濟，並指息口不變，直到有信心經濟邁向全民就業及物價穩定的目標，加上美國藥廠吉利德（Gilead，美︰GILD）治療新冠肺炎藥瑞德西韋（remdesivir）相關測試得出正面數據（positive data），美股造好，道指升532點，至於港股ADR升179點，收報24822點。

亞太股區市承接美股升勢造好，而美股期貨繼續攀升。恒指黑期升勢未止，恒指黑期午後曾升逾500點，升至約25200點水平，相當於升穿恒生指數於26169點下跌至21139點見底，按黃金比率計算低位反彈50%目標，即25154點。

至於恒指黑期最新報24925點；道指期貨報24620點，升54點。

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責任編輯︰梁浩碩