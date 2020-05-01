【恒指黑期】俄總理確診新冠肺炎 恒指黑期挫520點

▲ 港股假期休市 恒指黑期一度升穿25000點

本港一連4日長假，港股今日（4月30日）佛誕假期休市，明日（5月1日）則是勞動節假期，港股將於5月4日復市。雖然如此，恒指黑期曾率先升穿25000點。假若走勢未變，意味恒生指數下周一5月開局理想，有機會升至25000點水平。

【00：50】俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）確診新冠肺炎，由第一副總理別洛烏索夫（Andrey Belousov）代執行職務，俄國疫情嚴重，最新資料顯示，俄羅斯確診人數達10.6萬人，單日新增7099宗，死亡1073宗，單日新增101宗。

道指跌337點或1.4%，歐洲已收市，恒指黑期跌523點。

▲ 俄羅斯總理米舒斯京在和總統普京視像像對話中表示，他接受了核酸檢測，結果為陽性。

【00：28】美股跌勢持續，道指跌387點，恒指黑期跌約500點。

【23：40】雪佛龍，埃克森美孚等9家企業租用美國應急石油儲備空間，用於存儲2300萬桶石油。油價急漲22%，報18.33美元。道指仍跌250點，恒指黑期跌225點。

【23：00】美滙指數一度跌穿99水平，儲局指，擴大面向普通企業的貸款範圍，美滙指數報98.79，創1個月低。道指跌211點。恒指黑期跌144點。

【22：30】小米 （01810） 進一步重開逾百間店。小米五一黃金周重開百店 小米10青春版深圳辦影展

【22：00】道指跌206點，報24433點，恒指黑期倒跌，跌118點，報24796點。

【16：00】受惠聯儲局承諾使用所有工具支撑美國經濟，並指息口不變，直到有信心經濟邁向全民就業及物價穩定的目標，加上美國藥廠吉利德（Gilead，美︰GILD）治療新冠肺炎藥瑞德西韋（remdesivir）相關測試得出正面數據（positive data），美股造好，道指升532點，至於港股ADR升179點，收報24822點。

亞太股區市承接美股升勢造好，而美股期貨繼續攀升。恒指黑期升勢未止，恒指黑期午後曾升逾500點，升至約25200點水平，相當於升穿恒生指數於26169點下跌至21139點見底，按黃金比率計算低位反彈50%目標，即25154點。

至於恒指黑期最新報24925點；道指期貨報24620點，升54點。

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責任編輯︰梁浩碩