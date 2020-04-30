  • 28°C
香港時間 : 2020430日 (四) 12:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

內地首家外資獨資期貨公司將誕生　摩通大通申請將持股增至100%

金融經濟 11:55 2020/04/30

分享：

摩根大通宣布，有意將其在摩根大通期貨的持股比例由49%增持至100%。

摩根大通宣布，經與合資方及相關主管機構協商，其附屬期貨和預算業務已向中國證券監督管理委員會提交申請，有意將其在摩根大通期貨的持股比例由49%增持至100%。首家外資全資控股的期貨公司即將誕生。

內地傳媒報道，早在2020年1月，摩根大通期貨就已向監管提交申請材料，擬申請變更控股股股東，但此前公司並未披露股東變更的具體內容。

摩根大通期貨公司前身為中山期貨經紀有限公司，始於1996年5月。2007年12月，中山期貨經紀有限公司聯手J.P． Morgan Broking（Hong Kong）Limited成立合資企業，並更名為摩根大通期貨有限公司。

該公司目前擁有國內五家交易所的會員席位，包括：大連商品交易所，鄭州商品交易所，上海期貨交易所，中國金融期貨交易所和上海國際能源交易中心。

相關文章：

【原油寶】中行：正式向CME發律師信　促調查4月21日期油波動原因

【原油寶】防金融風險 銀保監據報要求銀行停售無限損失理財產品

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯：吳敏芳
 

商品 期貨 金融 增持 外資 產品

上一篇文章

港股假期休市　恒指黑期偷步率先升穿25000點

下一篇文章

【瑞幸造假】瑞幸咖啡推遲公布年報　理由是﻿新冠肺炎大流行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
儲局維持零息 瑞德西韋好消息 夜期收市升248點（不斷更新）
儲局維持零息 瑞德西韋好消息 夜期收市升248點（不斷更新）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【五一黃金周】HKTVmall、SOGO感謝祭　一文看清各大零售商最新減價優惠
【五一黃金周】HKTVmall、SOGO感謝祭　一文看清各大零售商最新減價優惠
【口罩供應】UNICEF HK今日（28日）至5月5日可網上登記抽兒童口罩（附連結）
【口罩供應】UNICEF HK今日（28日）至5月5日可網上登記抽兒童口罩（附連結）
【ESPRIT】思捷最大贏家－林青霞丈夫邢李㷧給大家上的投資課
【ESPRIT】思捷最大贏家－林青霞丈夫邢李㷧給大家上的投資課