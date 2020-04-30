內地首家外資獨資期貨公司將誕生　摩通大通申請將持股增至100%

▲ 摩根大通宣布，有意將其在摩根大通期貨的持股比例由49%增持至100%。

摩根大通宣布，經與合資方及相關主管機構協商，其附屬期貨和預算業務已向中國證券監督管理委員會提交申請，有意將其在摩根大通期貨的持股比例由49%增持至100%。首家外資全資控股的期貨公司即將誕生。

內地傳媒報道，早在2020年1月，摩根大通期貨就已向監管提交申請材料，擬申請變更控股股股東，但此前公司並未披露股東變更的具體內容。

摩根大通期貨公司前身為中山期貨經紀有限公司，始於1996年5月。2007年12月，中山期貨經紀有限公司聯手J.P． Morgan Broking（Hong Kong）Limited成立合資企業，並更名為摩根大通期貨有限公司。

該公司目前擁有國內五家交易所的會員席位，包括：大連商品交易所，鄭州商品交易所，上海期貨交易所，中國金融期貨交易所和上海國際能源交易中心。

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編輯：吳敏芳

