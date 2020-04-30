▲ 金管局︰儲局按兵符預期 確保本港銀行體系流動性充足應對疫情影響

美國儲局凌晨一如市場預期維持利率不變，聯邦基金利率介乎0至0.25厘，同時將超額準備金利率保持在0.1厘。香港金融管理局總裁余偉文表示，由於新型冠狀病毒疫情對美國經濟影響難於短期內消散，儲局繼續維持目前的政策利率水平，整體而言符合市場預期。另一方面，注意到儲局表示會繼續推行支持市場流動性和便利借貸的措施，相信這對維持市場正常運作，以及促進美國經濟回復動力會有積極作用。

余偉文表示，本港貨幣市場保持穩定。近日港匯多次觸發強方兌換保證，令銀行體系總結餘增加，既有助維持銀行間拆借活動暢順，亦讓港元拆息有更多下調空間。而港元匯率與拆息之間的互動，亦反映聯匯制度的有效運作。

此外，金管局推出了多項措施，確保銀行體系有充足的流動性應對新型冠狀病毒疫情的影響，包括減發外匯基金票據、推出美元流動資金安排、進一步說明常設流動資金安排細節以及流動性比率方面的監管要求。他表示，會繼續緊密監察市場情況，並按照聯繫匯率機制保持港元匯率穩定。

【港滙強方】1個月HIBOR跌至月內新低部分H按跌穿封頂位 金管局今晨第6度接錢逾200億（第五版）

金管局擬減發外匯基金票據 揼大銀行體系總結餘200億元

【負資產】金管局：首季負資產宗數增兩倍 另一指標未惡化

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」



一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品



責任編輯︰梁浩碩