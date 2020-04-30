經過了數月的新冠肺炎的日子，本港終於有連續數天沒有新增個案。雖然不是等於疫症已經完結，但希望大家心理上也會感覺較為輕鬆。放眼世界，仍有不少的國家依然受著新冠肺炎疫情的困擾，在經濟嚴重影響下，重開可説是左右為難（Catch-22 situation）。在全球經濟衰退的情況下，除了中國，大家都聚焦於經濟大國 —— 美國的重開。美國的疫情雖説已在相較平穩的狀態，但感染數量依然嚴重，不能鬆懈。無論如何，美國總統特朗普已表示，美國將於5月重開。我們認為此舉能否成功，取決於商業正常化的速度以及消費正常化的速度。

中國是全球第一個重開的國家，亦是重要的經濟體之一，國內的經驗將對此提供一些參考。中國經濟數據顯示，製造業的反彈快於國內消費。3月份的製造業採購經理人指數（PMI）從3月的40.3急劇反彈至50.1，顯示了經濟活動已恢復擴張模式，這是令人感到欣慰的數據，亦顯示出復工復產是相較順利輕鬆的。但在民眾消費方面，國內零售額從-10.0%下降至-15.8%。即使在重開後，服務業採購經理人指數也維持在43.0的收縮水平。數據顯示出民眾在疫情後的消費信心仍未恢復，同時亦顯示出消費信心的正常化的速度比商業生產的速度慢。

與中國不同的是，美國經濟很大程度上是靠消費拉動的。私人消費佔美國國內生產總值（GDP）69.1%，而只有20.5%來自投資。在美國的失業數一再創新高時，大量的民眾在經歷失業而要開始節衣縮食時，消費信心將受到多大的打擊，現在還在評估。當然，美國早前推出前所未有的貨幣和財政刺激措施可以緩和部分負面的影響。我們預計美國GDP今年將收縮5%，然後在2021年反彈5%。這是我們預期美國經濟重開之路。