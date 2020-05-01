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都說Sell in May 股膻傳統智慧有因由（訂戶專享）

金融經濟 12:00 2020/05/01

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經歷新冠肺炎疫情，港股3月隨環球股市大跌近一成後，4月築底反彈逾4%。投資者開始為是否順應「5月沽貨」（Sell in May）的股壇傳統智慧，沽貨離場而腦交戰。本文逐一拆解在港美股壇流傳已久的傳統智慧，讓大家自行判斷放諸今日市況是否適用。

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欄名 : 交易講場

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