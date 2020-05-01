都說Sell in May 股膻傳統智慧有因由（訂戶專享） 金融經濟 12:00 2020/05/01 分享： 經歷新冠肺炎疫情，港股3月隨環球股市大跌近一成後，4月築底反彈逾4%。投資者開始為是否順應「5月沽貨」（Sell in May）的股壇傳統智慧，沽貨離場而腦交戰。本文逐一拆解在港美股壇流傳已久的傳統智慧，讓大家自行判斷放諸今日市況是否適用。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【滙豐業績分析】滙豐壞帳未見底 卻為港銀派定心丸 2020/04/29 【滙豐業績分析】滙豐壞帳未見底 卻為港銀派定心丸 創業板註冊制救市新招 拓IPO融資渠道（訂戶專享） 2020/04/28 創業板註冊制救市新招 拓IPO融資渠道（訂戶專享） 財庫局易帥 工作重點有路捉?（訂戶專享） 2020/04/27 財庫局易帥 工作重點有路捉?（訂戶專享） 【港元強勢】金管局連日接錢 為何有望撐起港股（訂戶專享） 2020/04/23 【港元強勢】金管局連日接錢 為何有望撐起港股（訂戶專享） 【國際期油】期油價格坐上過山車 石油ETF經不起市場考驗（訂戶專享） 2020/04/22 【國際期油】期油價格坐上過山車 石油ETF經不起市場考驗（訂戶專享） 藍籌股 美股 香港股票 滙豐控股（00005） 恒生指數 道瓊斯工業平均指數 收購 除淨 派息 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入