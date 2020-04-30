【新冠肺炎】Tesla馬斯克再語出驚人　直斥居家令是「法西斯主義」行為

▲ 【新冠肺炎】Tesla馬斯克語出驚人 直斥居家令是「法西斯主義」行為

新冠肺炎疫情全球大流行，不少地方實施居家令。不過，美國電動車特斯拉 （Tesla）創辦人兼CEO馬斯克（Elon Musk）再度語出驚人，抨擊居家令是「法西斯主義」的行為。馬斯克在Tesla財報電話會議中，回答關於新冠肺炎疫情期間流動性的問題時，馬斯克直指，居家令是強制將人囚禁在家，侵犯人民憲法權利。

他表示，現在是時候想想未來，與此同時也要問︰現正發生的事情是侵犯人民的權利嗎？

馬斯克表示，認為人們對此會非常氣憤。稱如果有人想留在家中，就應該讓他們這樣做，不應該強迫他們離開。但如果禁止他們不能離開家中，否則會被捕，這是法西斯主義，不是民主，不是自由，稱還給人們自由。（Give people back their goddamn freedom）

他指，將人囚禁在家中侵犯憲法權，並以某種方法破壞人們的自由，那是可怕和錯誤的，指這不是人們來美國的原因，亦不是美國該做的事，斥這是暴行，會對Tesla及很多公司造成傷害，許多小企無法度過難關。

馬斯克擔心，費利蒙（Fremont）的工廠無法恢復營運，指應被視為「嚴重風險」。Tesla起初表示，即使有居家令，新冠肺炎疫情期間將維持該工廠運作，直到州政府指這是非必要的業務，並將禁令延長至5月底。

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責任編輯︰梁浩碩