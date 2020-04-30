減產協議生效前　紐約期油飈兩成後再升近7%重上16美元

▲ OPEC+減產協議生效在即，油價連續第二日上升。

OPEC+減產協議生效在即，油價連續第二日上升。另外，美國產量減少，以及部分歐洲國家及美國部分州份逐步放寬禁令，市場預期燃料需求回升，都成為支持油價的因素。紐約期油周三收報每桶15.06美元，急升22%。在亞洲時段再漲超過半成，最新報每桶16.02美元。

瑞士商品交易商摩科瑞能源集團（Mercuria Energy Group） 表示，相較3月份，美國5月產量將會每日減少200萬桶，相信油價已經見底。

另外，美國能源情報署（Energy Information Administration）的數據顯示，上周美國原油庫存增加近900萬桶，升幅低於市場預期的1060萬桶；汽油庫存較前一個星期的紀錄高位出乎意料減少370萬桶。

OPEC+減產協議將於5月1日生效，OPEC、俄羅斯和其他產油國同意在在5月至6月期間每天減產970萬桶原油。

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編輯：吳敏芳