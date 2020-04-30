  • 25°C
香港時間 : 2020430日 (四) 23:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股業績】Tesla首季意外獲利 股價急升

環球經濟金融 21:59 2020/04/30

分享：

美國電動車巨企特斯拉（Tesla）首季意外錄得盈利，亦為公司連續第3季獲利。Tesla股價過去一年累升2.3倍，業績理想的消息，刺激公司股價周四早段進一步急升7%。

Tesla（美：TSLA）上季按年轉虧為盈1,600萬美元；每股盈利0.09美元，遠勝市場預期每股虧損0.28美元，以及去年同期的每股虧損4.1美元。

撇除一次性項目，Tesla上季盈利2.27億美元，每股盈利1.24美元，勝市場預期的每股虧損0.28美元。

期內，收入按年增加32%至59.9億美元， 高於市場預期的59億美元。

雖然Tesla未有提供業績展望，但指「產能增加及生產線本地化之下，有望於經營溢利及盈利上，成為業界的領先企業」。

Tesla業績
  上季 按年變幅 市場預期
收入（美元） 59.9億 +32% 59億
盈利（美元） 1600萬 虧轉盈
經調整後每股盈利（美元） 1.24 虧轉盈 -0.28

公司維持今年汽車交付量逾50萬輛目標，在給投資者的信中表示，在季節性銷售疲弱的第一季度，公司歷來首度錄得GAAP正數淨收入，盡管在疫情下面對全球營運挑戰，公司仍能在首季生產及付運上交出佳績。

Tesla又指，盡管宣布生產中斷，但今年的汽車交付能力已超過50萬輛。公司重申有足夠流動性，惟第二季度現金流指引須待更新。

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 業績公布 每股盈利 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月30日 時間22:00）

下一篇文章

【美股業績】Facebook股價颷 指4月首3周廣告回穩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】死亡超過6萬人 確診100萬還有更慘
【美國疫情分佈圖】死亡超過6萬人 確診100萬還有更慘
新型冠狀肺炎全球疫情（04月30日 時間22:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月30日 時間22:00）
【金正恩生死】騎馬還是死了？北韓領袖去向傳言滿天飛
【金正恩生死】騎馬還是死了？北韓領袖去向傳言滿天飛
英媒：北韓似準備金正恩喪禮 突建大型臨時閱兵建築
英媒：北韓似準備金正恩喪禮 突建大型臨時閱兵建築
【美國疫情】飲清潔劑抗疫 一男子飲470毫升漂白水
【美國疫情】飲清潔劑抗疫 一男子飲470毫升漂白水
【金正恩】衛星據報拍到北韓領袖騎馬 還看清楚他的臉
【金正恩】衛星據報拍到北韓領袖騎馬 還看清楚他的臉