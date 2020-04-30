【美股業績】Tesla首季意外獲利 場外急升近1成

美國電動車巨企特斯拉（Tesla）首季意外錄得盈利，亦為公司連續第3季獲利。Tesla股價過去一年累升2.3倍，業績理想的消息，刺激其股價於場外交易時段進一步急升9%。

Tesla（美：TSLA）上季按年轉虧為盈1,600萬美元；每股盈利0.09美元，遠勝市場預期每股虧損0.28美元，以及去年同期的每股虧損4.1美元。

撇除一次性項目，Tesla上季盈利2.27億美元，每股盈利1.24美元，勝市場預期的每股虧損0.28美元。

期內，收入按年增加32%至59.9億美元， 高於市場預期的59億美元。

雖然Tesla未有提供業績展望，但指「產能增加及生產線本地化之下，有望於經營溢利及盈利上，成為業界的領先企業」。

Tesla業績 上季 按年變幅 市場預期 收入（美元） 59.9億 +32% 59億 盈利（美元） 1600萬 虧轉盈 － 經調整後每股盈利（美元） 1.24 虧轉盈 -0.28

公司維持今年汽車交付量逾50萬輛目標，在給投資者的信中表示，在季節性銷售疲弱的第一季度，公司歷來首度錄得GAAP正數淨收入，盡管在疫情下面對全球營運挑戰，公司仍能在首季生產及付運上交出佳績。

Tesla又指，盡管宣布生產中斷，但今年的汽車交付能力已超過50萬輛。公司重申有足夠流動性，惟第二季度現金流指引須待更新。