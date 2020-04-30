【美股業績】微軟盈利突破100億美元

微軟（Microsoft）上季業績對新冠肺炎疫情近乎免疫，受惠於雲計算業務，盈利突破100億美元大關，刺激今年股價跑贏大市，年初至今大升12%的微軟，周四早段再升1.7%，市值高達1.36萬億美元，穩坐美國最大市值上市企業的寶座。

微軟（美：MSFT）上季收入按年增加15%至350億美元，超越市場預期的337.6億美元。

期內，盈利按年增加22%至107.5億美元；每股盈利1.4美元，按年增加23%，勝市場預期的1.27美元。

微軟業績 上季 按年變幅 市場預期 收入（美元） 350億 +15% 337.6億 盈利（美元） 107.5億 +22% － 經調整後每股盈利（美元） 1.4 +23% 1.27

不少微軟客戶改為在家工作，以及環球多國頒布居家令或封城，帶動上綫活動增多，令微軟的商務雲端應用收入，按年急增39%至133億美元，創下新紀錄。行政總裁納德拉（Satya Nadella）坦言，看到兩年的數碼轉型在兩個月內完成。

智能雲（Intelligent Cloud）為最大功臣，按年增長27%至122.8億美元。其中，Azure雲業務收益急增59%。

Windows、Xbox等個人電腦業務（More Personal Computing）方面，收入按年增加3%至110億美元，受惠遙距工作及綫上教學需求增加，抵銷供應鏈中斷的負面影響。

其中，遊戲業務更因人們留在家中打機，Xbox銷售增長2%，扭轉上季度銷售下跌11%的頹勢。

微軟預期今季收入介乎358.5億至368億美元，中位數與市場預期的365.2億美元相若。