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【美股業績】Facebook指4月首3周廣告回穩 場外升1成

環球經濟金融 18:31 2020/04/30

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Facebook首季業績好壞參半，但公司表示4月首3周的廣告業務回穩，暫時掃除外間對環球經濟衰退將令其廣告收入大減的憂慮，刺激Facebook股價在場外交易時段升逾10%。

Facebook（美：FB）上季收入按年增長18%至177.4億美元，高於市場預期的175.2億美元。其中，廣告收入按年增長17%至174.4億美元。

期內，盈利升1倍至49億美元，但低於市場預期49.6億美元；每股盈利同增1倍至1.71美元，低於市場預期的1.78美元。

集團旗下所用應用程式，包括Facebook、Instagram、WhatsApp等，上季每日活躍用戶（Family daily active people，DAPs）按年增加12%至23.6億。

只計Facebook的話，上季每日活躍用戶（Facebook daily active users，DAUs）按年增長11%至17.3億。

面對經濟不確定性，公司未提供第二季度及全年收入指引，只指廣告收入在3月份急降後，在4月首3周看到穩定的迹象。

Facebook業績
  上季 按年變幅 市場預期
收入（美元） 177.4億 +18% 175.2億
盈利（美元） 49億 +102%
經調整後每股盈利（美元） 1.71 +101% 1.78

美股 Facebook（美：FB） 廣告 業績公布 每股盈利 營收

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