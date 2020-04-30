【美股業績】Facebook指4月首3周廣告回穩 場外升1成

Facebook首季業績好壞參半，但公司表示4月首3周的廣告業務回穩，暫時掃除外間對環球經濟衰退將令其廣告收入大減的憂慮，刺激Facebook股價在場外交易時段升逾10%。

Facebook（美：FB）上季收入按年增長18%至177.4億美元，高於市場預期的175.2億美元。其中，廣告收入按年增長17%至174.4億美元。

期內，盈利升1倍至49億美元，但低於市場預期49.6億美元；每股盈利同增1倍至1.71美元，低於市場預期的1.78美元。

集團旗下所用應用程式，包括Facebook、Instagram、WhatsApp等，上季每日活躍用戶（Family daily active people，DAPs）按年增加12%至23.6億。

只計Facebook的話，上季每日活躍用戶（Facebook daily active users，DAUs）按年增長11%至17.3億。

面對經濟不確定性，公司未提供第二季度及全年收入指引，只指廣告收入在3月份急降後，在4月首3周看到穩定的迹象。