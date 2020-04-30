【美股收市】儲局承諾全力谷經濟 道指漲532點標指升穿2900

美國聯儲局一如市場預期，維持利率不變，局方承諾使用所有工具支撑美國經濟，並指息口不變，直到有信心經濟邁向全民就業及物價穩定的目標。美股在議息後續保持逾500點升幅，尾市升幅擴大至逾660點，能源科技股造好，納指升3.6%跑贏大市。

本港今晨4時，道指升532點，報24633點，升幅2.2%；標指升76點，報2939點，升幅2.7%；納指升306點，報8914點，升幅3.6%。Stoxx歐洲600指數收市升1.8%。

儲局會議聲明指病毒在中期（指2021年左右）經濟前景構成相當風險，主席鮑威爾（Jerome Powell）指經濟急劇萎縮，失業人口偏高，前景面臨非同尋常的不確定性，即使美國經濟反彈，亦難重返疫情爆發前的水平。

他更指下一份非農就業報告 ，失業率或達雙位數，預料在第二季度創下新高，4月份製造業下滑可能加快，第二季度經濟將以前所未有的速度下滑，局方將致力使用所有工具支撑經濟。並認為局方現時的利率立場合適，鑑於經濟可能出現多種發展路徑，希望在調整政策前等候更多經濟數據作判斷。

標指11個板塊10個上升，能源股急漲7.3%居首，通訊服務及資料科技股升5%及4.2%，金融股及原材料股升3%及2.6%。公用及必需消費品股下跌。

美國藥廠吉利德（Gilead，美︰GILD）公布，旗下治療新冠病毒感染的新藥瑞德西韋（remdesivir），相關測試得出正面數據（positive data），意味新冠疫情救治出現曙光。消息帶動吉利德股價曾升逾8%，收市升5.7%。

Google母公司Alphabet上季收入勝市場預期，加上管理層表示繼續回購股份，並會縮減開支，刺激股價曾升10%。

Facebook收市後公布業績，第一季度總營收177.4億美元，超出市場預期的175.2億美元，股價在收市後電子交易時段漲逾6%。

美滙走軟，跌0.3%報99.54，日圓升0.2%，報106.63兌1美元；紐元及澳元走強，分別升1.3%及0.9%。美庫存增幅少於預期，利好油價，紐約期油收市升22%至15.06美元，布蘭特期油則高升10%至22.54美元。

加皇銀行財富管理高級投資組合策略師指，儲局議息聲明沒甚麼煙火，雖然每個人都期待局方給出一些前瞻性指引，但對市場而言，局方承認疫情的短期及中期風險，現足夠向市場傳達「長期持續影響訊號」。至少在失業率回落至4%之前，儲局都不會加息。

