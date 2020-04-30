  • 23°C
香港時間 : 2020430日 (四) 01:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股午市】道指漲逾630點 標指升越2900關

環球經濟金融 01:03 2020/04/30

分享：

美股午市升幅進一步擴大至逾600點，標指升越2900關，納指急彈逾300點，只差數十點便挑戰9000關，受科企業績佳帶動，多隻大型科技股走俏，加上新冠肺炎新藥測試傳出喜訊，均利好大市。市場靜候聯儲局今晨議息結果及鮑威爾對疫情下經濟的看法。

Alphabet（美︰GOOG）上季業績佳，波音（Boeing，美︰BA）有信心獲得足夠流動資金，加上美國研發的新冠肺炎新藥測試傳出好消息，道指周三早段一度升逾400點。

本港今晨零時50分，道指升633點，報24735點；標指及納指升80及307點，報2943及8915點。Stoxx歐洲600指數收市升1.8%。

標指11個板塊全綫造好，能源股漲5.8%表現最強，通訊服務股升5%，資訊科技及金融股升逾3.8%。

美國藥廠吉利德（Gilead，美︰GILD）公布，旗下治療新冠病毒感染的新藥瑞德西韋（remdesivir），相關測試得出正面數據（positive data），意味新冠疫情救治出現曙光。消息帶動吉利德股價曾升7.7%。

波音上季由盈轉虧6.4億美元，但自由現金流為負47.3億美元，勝市場預期的負57.9億美元。公司亦表示，有信心獲得足夠流動資金應付未來業務，刺激股價曾彈10%。

Google母公司Alphabet上季收入勝市場預期，加上管理層表示繼續回購股份，並會縮減開支，刺激股價曾升9.6%。消息帶動幾大科企Facebook（美︰FB）、蘋果（Apple，美︰AAPL）和亞馬遜（Amazon，美︰AMZN）升2.1%至6.5%。

美滙走軟，跌0.2%報99.72，日圓升0.2%，報106.67兌1美元；紐元及澳元走強，分別升0.9%及0.7%。美庫存增幅少於預期, 油價保持升勢，紐約期油升29%至15.95美元，布蘭特期油升10.7%至22.65美元。
 

美股 議息 鮑威爾 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 美國聯儲局 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【疫情焦點】李克強與馮德萊恩通電話　稱中國願與參與疫苗藥物研發

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月30日 時間01:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【金正恩】衛星據報拍到北韓領袖騎馬 還看清楚他的臉
【金正恩】衛星據報拍到北韓領袖騎馬 還看清楚他的臉
華郵：平壤搶購潮 北韓金正恩死訊傳聞釀恐慌
華郵：平壤搶購潮 北韓金正恩死訊傳聞釀恐慌
【美國疫情分佈圖】1日2大黑暗里程 確診100萬還有更慘
【美國疫情分佈圖】1日2大黑暗里程 確診100萬還有更慘
【北韓金正恩】特朗普：我大概知道他怎樣，但是
【北韓金正恩】特朗普：我大概知道他怎樣，但是
英媒：北韓似準備金正恩喪禮 突建大型臨時閱兵建築
英媒：北韓似準備金正恩喪禮 突建大型臨時閱兵建築
新型冠狀肺炎全球疫情（04月30日 時間01:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月30日 時間01:00）