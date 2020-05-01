【日本疫情】安倍要求延長全國緊急狀態1個月

日本首相安倍晉三在官邸見記者表示，已指示經濟大臣西村康稔，下令延長全國緊急狀態一個月至5月6日。安倍稱，根據政府專家小組建議，將在5月4日決定延長緊急事態宣言。早前有報道指，政府正討論維持所有都道府縣的方案，以免人流流向沒有限制的地區。

日本首相安倍晉三周四（30日）表示，想聽取專家的意見，才謹慎決定延長幅度和期限。截至周五下午，日本累計14,288宗確診，累計死亡457人。重災區東京周四新增46宗確診，為連續2日新增確診宗數少於100。

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安倍周三（29日）在參議院預算委員會會議上表示，目前日本新冠病毒感染病例還在持續增加，形勢依然嚴峻，尚無法判定全國緊急狀態在最後期限5月6日能否結束。

當天會上，日本政府專家會議主席、國立感染症研究所所長脅田隆字表示，已確定的感染者人數顯示的是兩周前感染情況，因此目前還無法判斷感染是否達到峰值，專家組將視今後一周的感染情況作出判斷並給出建議。



本月7日，安倍發布緊急事態宣言，宣布東京、大阪、埼玉、千葉、神奈川、兵庫和福岡7個府縣進入緊急狀態，有效期限至5月6日。16日，日本政府將緊急事態宣言的對象地區，擴大到全國範圍。

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