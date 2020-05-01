  • 26°C
香港時間 : 2020501日 (五) 19:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【日本疫情】安倍要求延長全國緊急狀態1個月

環球社會熱點 17:42 2020/05/01

分享：

日本首相安倍晉三在官邸見記者表示，已指示經濟大臣西村康稔，下令延長全國緊急狀態一個月至5月6日。安倍稱，根據政府專家小組建議，將在5月4日決定延長緊急事態宣言。早前有報道指，政府正討論維持所有都道府縣的方案，以免人流流向沒有限制的地區。

日本首相安倍晉三周四（30日）表示，想聽取專家的意見，才謹慎決定延長幅度和期限。截至周五下午，日本累計14,288宗確診，累計死亡457人。重災區東京周四新增46宗確診，為連續2日新增確診宗數少於100。

【美國疫情】乘客搭飛機要戴口罩 航空公司防疫升級

【美國疫情】或再持續2年 屆時全國2.3億人染疫

安倍周三（29日）在參議院預算委員會會議上表示，目前日本新冠病毒感染病例還在持續增加，形勢依然嚴峻，尚無法判定全國緊急狀態在最後期限5月6日能否結束。

當天會上，日本政府專家會議主席、國立感染症研究所所長脅田隆字表示，已確定的感染者人數顯示的是兩周前感染情況，因此目前還無法判斷感染是否達到峰值，專家組將視今後一周的感染情況作出判斷並給出建議。
　
本月7日，安倍發布緊急事態宣言，宣布東京、大阪、埼玉、千葉、神奈川、兵庫和福岡7個府縣進入緊急狀態，有效期限至5月6日。16日，日本政府將緊急事態宣言的對象地區，擴大到全國範圍。

【日本疫情】口罩價格回落 新宿藥妝店每個賣1.9元

【日本疫情】政府派口罩予孕婦 日媒：逾30萬個不合規格​​​​​​​

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【美國疫情】搭飛機戴口罩勢成新常態 防疫措施升級
今日
【美國疫情】搭飛機戴口罩勢成新常態 防疫措施升級
【美國疫情】中小企援助停批大行申請 50萬份申請 少於3萬獲批
今日
【美國疫情】中小企援助停批大行申請 50萬份申請 少於3萬獲批
【世衛撥款】英美聯手改革世衛 美國提交改革清單至G7
今日
【世衛撥款】英美聯手改革世衛 美國提交改革清單至G7
【美國疫情】或再持續2年 屆時全國2.3億人染疫
今日
【美國疫情】或再持續2年 屆時全國2.3億人染疫
【英國疫情】染疫後轉軚 約翰遜：戴口罩有助防疫
今日
【英國疫情】染疫後轉軚 約翰遜：戴口罩有助防疫
疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 電視台 安倍晉三 大阪 日本 東京

上一篇文章

【美國疫情】搭飛機戴口罩勢成新常態 防疫措施升級

下一篇文章

【美國疫情】波音發債券籌近2千億港元自救
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月01日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月01日 時間19:00）
【長假期防疫】6萬人訂機票 沖繩知事：請不要來！
【長假期防疫】6萬人訂機票 沖繩知事：請不要來！
【金正恩生死】騎馬還是死了？北韓領袖去向傳言滿天飛
【金正恩生死】騎馬還是死了？北韓領袖去向傳言滿天飛
【美國疫情分佈圖】107萬人確診 特朗普炮轟中國
【美國疫情分佈圖】107萬人確診 特朗普炮轟中國
英媒：北韓似準備金正恩喪禮 突建大型臨時閱兵建築
英媒：北韓似準備金正恩喪禮 突建大型臨時閱兵建築
【美國疫情】飲清潔劑抗疫 一男子飲470毫升漂白水
【美國疫情】飲清潔劑抗疫 一男子飲470毫升漂白水