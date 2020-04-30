【日本疫情】安倍擬延長全國緊急狀態1個月

日本首相安倍晉三周四（30日）在官邸，與自民黨幹事長二階俊博舉行會談，就緊急事態宣言，傳達了延長5月6日期限的想法。安倍表示：「想聽取專家的意見，並謹慎決定幅度和期限。」

日本政府相關人士透露，政府擬把期限從5月6日延長1個月左右，已就此展開協調。周五（5月1日）將召開專家會議聽取意見，安倍下周二（5月5日）之前作出判斷。

有指討論將以維持所有都道府縣的方案為主，以免人流流向沒有限制的地區。安倍將根據感染人數及醫療體系的情況作出最終判斷。

截至周四中午，日本累計14,232宗確診，較昨日增加131宗；累計死亡444人，較昨日增加9人；3,374人痊癒出院。

其中，東京今日新增46宗確診，為連續2日新增確診宗數少於100。

安倍周三（29日）在參議院預算委員會會議上表示，目前日本新冠病毒感染病例還在持續增加，形勢依然嚴峻，尚無法判定全國緊急狀態在最後期限5月6日能否結束。

當天會上，日本政府專家會議主席、國立感染症研究所所長脅田隆字表示，已確定的感染者人數顯示的是兩周前感染情況，因此目前還無法判斷感染是否達到峰值，專家組將視今後一周的感染情況作出判斷並給出建議。



本月7日，安倍發布緊急事態宣言，宣布東京、大阪、埼玉、千葉、神奈川、兵庫和福岡7個府縣進入緊急狀態，有效期限至5月6日。16日，日本政府將緊急事態宣言的對象地區，擴大到全國範圍。