【京東上市】明州性侵案未平息 京東要「去劉強東化」？

▲ 內地媒體統計，京東在內地已經卸任47間關聯公司的高管職位，京東擬「去劉強東化」。

內地第二大電商平台京東（美：JD）傳最快6月香港上市，創辦人劉強東早前在美國明尼蘇達州捲入的性侵案仍未平息。內地媒體報道指，當地時間4月27日，美國明尼蘇達法院已否決京東公司要求解除劉某堯針對京東的起訴。京東在今年1月曾提交動議，稱涉嫌性侵是劉強東的個人行為，要求撇清連帶責任。

劉強東2018年在美國明尼蘇達大學內因涉嫌性侵被捕，事件在中美引發軒然大波，京東股價兩個交易日急跌逾1成。事件隨後經歷多輪「反轉」，但至今仍未有定論。

事實上，劉強東捲入醜聞後，京東已開始淡化劉強東在京東的角色，儘管劉強東仍擔任京東主席及首席執行官，相較以往卻變得甚為低調，包括2019年初京東商城年會、2019年中「618購物節」他均沒有出席。他在去年11月也因個人原因辭任全國政協委員。

此外，劉強東4月初卸任北京京東世紀貿易有限公司法人代表、執行董事、總經理等職務，該公司為京東商城的運營主體，承擔京東絕大部分收入，引起外界關注。而根據內地媒體統計，他在年內已經卸任47家關聯公司的高管職位，包括京東物流的運營實體。

不過，即使劉強東「退居幕後」，他仍然手握京東絕大部分「話事權」，根據京東披露，劉強東持有京東15.1%股份，但擁有78.5%的投票權。

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