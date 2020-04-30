曾俊華最愛用的視像會議程式是甚麼？

本港連續多日沒有新增確診個案，但新型冠狀病毒肺炎疫情在全國多國仍然持續，視像會議、遙距工作及教學工具等程式，成為市民大眾必不可缺的工具。前財政司司長曾俊華表示，云云視像會議程式中，自己最喜歡用Zoom。

Zoom雖然頻頻爆出安全性問題，不少企業甚至政府部門都開始禁用該軟件，但曾俊華認為，facebook也曾出現類似的安全問題，但大家也照用facebook。

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Zoom設計界面非常方便

他指，Zoom的設計界面非常方便，而且容許大家將簡報表（powerpoint）放上去，加上Zoom亦不斷更新及改善程式，因此會繼續使用。

其實除了Zoom，市場上也有很多另類免費或收費的視像通訊軟件工具提供。如Google早前為旗下視像服務進行品牌重塑，將Google Hangouts Meet更新為Google Meet，並向用戶提供免費Meet會議功能到今年9月。

另外，FaceTime、Discord、Skype、Jitsi等，也是不少人會選用的視像會議程式。

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