【疫市營商】中小企如何借助科技券 加快轉型留住客人

科技券推行多時，在政府多個資助項目中頗受中小企歡迎。近幾個月來新冠肺炎疫情肆虐，香港電訊商業客戶業務董事總經理陳紀新表示，收到更多中小企查詢，甚至希望加快轉型。

財政預算案中，政府宣布優化「科技券」計劃，資助比例會由現時的三分之二上調至四分之三，資助上限亦會由40萬元提高至60萬元，以鼓勵本地企業更多使用科技服務和方案，提高生產力或升級轉型。



陳紀新表示，除了飲食及零售業的企業，一些過往對科技券較冷漠的貿易公司，發現員工需要在家工及或流動工作，開始體會到科技的重要。



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科技協助業務發展 不是為裁員

從過往接觸中小企的經驗中發現，不少中小企只知有科技券，卻不太清楚其申請要求。更甚的是，不清楚科技對自家公司業務有何幫助，更遑論可應用甚麼科技。他強調，始終每間中小企的情況有異，必須逐個了解。



他強調，大多數中小企老闆沒有以科技取代員工的想法，反而希望在科技協助下，減少煩瑣工作，令公司業務及員工也有更好的發展。亦曾有中小企花錢購入ERP（企業資源規劃）系統，卻因員工不懂、不愛用，而放在一旁浪費掉了。

政府一向有大量資訊提供予中小企，但始終要中小企自行參透資料內容，對只顧發展業務且資源不足的中小企而言，並不容易。



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疫前升級轉型 小店保營業額

要成功應用科技兼申領政府科技券，陳紀新強調，中小企必須想清楚自己的痛點，以及想要達到甚麼目的。他舉例，一間經營甜品店的中小企，今年2月剛完成升級轉型，並成功申領科技券。該甜品店食品款式多，平日客似雲來，有十多名員工，但高峰時堂食及外賣客也多，以傳統方式落單易出亂，要處理投訴又浪費食物，變相影響銷售。同時，店內有長工及兼職，上班時間各有不同，都是靠人手統計容易出錯。



其老闆想借科技解決以上痛點，但強調員工都不太懂科技。香港電訊及其服務供應商建議，該店使用一個可同時處理堂食及外賣的下單系統，更可自動排單安排食品出產時序。以及一個簡單、適合餐飲行業使用的人力資源管理系統，員工可以用手機打卡，系統能協助計工資外，更會計哪些員工要供強積金。



由於早於疫情前已安裝好系統，陳紀新指該小店表示，在疫情期間，可以轉做外賣，店舖不用提早關門，營業額也能保持與疫情前相若。



記者：梁巧恩

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