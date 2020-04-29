【原油寶】中行：正式向CME發律師信　促調查4月21日期油波動原因

中國銀行 （03988） 再發布原油寶產品情況說明，指中行近期通過各種方式傾聽客戶心聲，充分了解客戶合理訴求。中行表示，正積極研究並爭取盡快拿出回應客戶合理訴求的意見。近日，中行已委託律師正式向CME發函，敦促其調查4月21日原油期貨市場價格異常波動的原因。後續還將加大相關工作力度。

中行收市報2.97元，升1%，成交6.4億元，股息率達7厘。

中行表示，對客戶在疫情全球蔓延、原油市場劇烈波動情況下發生的損失，感同身受。將以對客戶認真負責的態度，持續與客戶溝通協商，在法律框架下承擔應有責任。同時，中行正在全面梳理審視產品設計、業務策略和風險管控等環節和流程，深入查找存在的問題、隱患。

與此同時，中行繼續與客戶保持誠摯溝通協商，始終與客戶站在一起，盡最大努力保護客戶的合法權益，切實承擔社會責任。

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編輯：譚志偉