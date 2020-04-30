【疫市營商】滙豐數碼平台　登記或交易量增幅雙位數

新冠肺炎疫情下，市民理財習慣也有改變。滙豐香港財富管理及個人銀行電子服務平台主管艾俊安（Andrew Eldon）表示，該行多個數碼平台包括滙豐個人網上理財服務、轉數快及PayMe個人對商戶的登記或交易量，均錄得顯著的雙位數增幅。

透過電腦使用網上銀行服務仍是主流，但用戶透過手機銀行與我們的交流愈見頻繁。

滙豐銀行於去年12月推出手機即時開戶服務後，賣點之一是全程需時少於10分鐘，更可辨識最新版智能身份證。艾俊安透露，透過該行流動理財應用程式申請開戶的人數，於3月更錄得按月達26%的增長。



▲ 滙豐香港財富管理及個人銀行電子服務平台主管艾俊安教路，客戶若想有更好的網上銀行使用體驗，建議開登記後花少許時間了解介面設計及運作，到實際使用時會更加得心應手。(湯炳強攝)

他強調，目標是吸引一部分市民先試用，邊推出邊了解邊改善，方便管理風險及用戶體驗。數據顯示，開立該行個人綜合理財戶口、運籌理財戶口及卓越理財戶口的佔比，分別為94%、4%及2%，超過90%的客戶為40歲以下，當中30歲或以下的申請者佔77%。

事實上，移動銀行服務除了方便用戶，仍有很多發展空間，尤其有利吸引年輕人「初試投資」，該行年初就推出「靈活智投」單位信託基金手機投資服務，入場門檻是100元，用戶可預選10隻基金，設立基金月供投資計劃或進行單次交易。



他坦言，未來仍然有很多計劃在排隊上綫，暫時只限擁香港身份證人士申請，未來或考慮持其他身份證明人士，甚至開設跨境戶口，但必須在合乎法規的大前提下進行。



【疫市營商】時裝店春季貨滯銷 復工無助生意唯盼疫情緩和



【疫市營商】嘉里物流擴業務 嘉里咖啡帶illycaffè去台灣



助客戶解決痛點 才是致勝之道

談到虛擬銀行對傳統銀行帶來的挑戰時，艾俊安指虛擬銀行需與傳統銀行遵守相同的法規，同樣要做好收支平衡，推出相類似的產品。



傳統銀行可能因遺留系統（Legacy System）影響，在推出新產品或服務時要花較多時間，但勝在已與客戶建立了一定關係，在業內有相當經驗。「我們也有投資於科技基建，網上銀行服務也發展了多年。」他相信，能助客戶解決痛點才是王道。



【疫市營商】公務員復工無助灣仔餐廳生意 1.5米距離局限座位



嘉士伯推「玻璃瓶智能回收機」 可於手機App換取獎賞



記者：梁巧恩



免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l