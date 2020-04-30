  • 27°C
香港時間 : 2020430日 (四) 18:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】滙豐數碼平台　登記或交易量增幅雙位數

科技 17:30 2020/04/30

分享：

新冠肺炎疫情下，市民理財習慣也有改變。滙豐香港財富管理及個人銀行電子服務平台主管艾俊安（Andrew Eldon）表示，該行多個數碼平台包括滙豐個人網上理財服務、轉數快及PayMe個人對商戶的登記或交易量，均錄得顯著的雙位數增幅。

透過電腦使用網上銀行服務仍是主流，但用戶透過手機銀行與我們的交流愈見頻繁。

滙豐銀行於去年12月推出手機即時開戶服務後，賣點之一是全程需時少於10分鐘，更可辨識最新版智能身份證。艾俊安透露，透過該行流動理財應用程式申請開戶的人數，於3月更錄得按月達26%的增長。
 

滙豐香港財富管理及個人銀行電子服務平台主管艾俊安教路，客戶若想有更好的網上銀行使用體驗，建議開登記後花少許時間了解介面設計及運作，到實際使用時會更加得心應手。(湯炳強攝)

他強調，目標是吸引一部分市民先試用，邊推出邊了解邊改善，方便管理風險及用戶體驗。數據顯示，開立該行個人綜合理財戶口、運籌理財戶口及卓越理財戶口的佔比，分別為94%、4%及2%，超過90%的客戶為40歲以下，當中30歲或以下的申請者佔77%。

事實上，移動銀行服務除了方便用戶，仍有很多發展空間，尤其有利吸引年輕人「初試投資」，該行年初就推出「靈活智投」單位信託基金手機投資服務，入場門檻是100元，用戶可預選10隻基金，設立基金月供投資計劃或進行單次交易。

他坦言，未來仍然有很多計劃在排隊上綫，暫時只限擁香港身份證人士申請，未來或考慮持其他身份證明人士，甚至開設跨境戶口，但必須在合乎法規的大前提下進行。

【疫市營商】時裝店春季貨滯銷　復工無助生意唯盼疫情緩和

【疫市營商】嘉里物流擴業務　嘉里咖啡帶illycaffè去台灣

助客戶解決痛點 才是致勝之道
談到虛擬銀行對傳統銀行帶來的挑戰時，艾俊安指虛擬銀行需與傳統銀行遵守相同的法規，同樣要做好收支平衡，推出相類似的產品。

傳統銀行可能因遺留系統（Legacy System）影響，在推出新產品或服務時要花較多時間，但勝在已與客戶建立了一定關係，在業內有相當經驗。「我們也有投資於科技基建，網上銀行服務也發展了多年。」他相信，能助客戶解決痛點才是王道。

【疫市營商】公務員復工無助灣仔餐廳生意　1.5米距離局限座位

嘉士伯推「玻璃瓶智能回收機」　可於手機App換取獎賞

記者：梁巧恩

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【疫市營商】UA院線預告宣傳　24部經典電影將重上大銀幕
2020/04/28
【疫市營商】UA院線預告宣傳　24部經典電影將重上大銀幕
【疫市營商】Klook夥BRUNO　推母親節限量優惠
2020/04/29
【疫市營商】Klook夥BRUNO　推母親節限量優惠
【疫市營商】健康家電成炙手可熱產品　Dyson逆市開店如何搶盡商機？
今日
【疫市營商】健康家電成炙手可熱產品　Dyson逆市開店如何搶盡商機？
【疫市營商】HKTVmall再出招吸客　今日購滿400元送5口罩
2020/04/29
【疫市營商】HKTVmall再出招吸客　今日購滿400元送5口罩
疫情 基金 個人銀行 網上理財 虛擬銀行 香港身份證 轉數快 滙豐控股（00005） 信託基金 香港

上一篇文章

【疫市營商】中小企如何借助科技券 加快轉型留住客人

下一篇文章

停課不停學要有效率　軟硬件要配合必須得宜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【全球大流行】Uber傳將裁員2成　TripAdvisor亦裁4分1員工
【全球大流行】Uber傳將裁員2成　TripAdvisor亦裁4分1員工
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
小米Note 10 Lite 即將上市　配備6400萬五鏡頭相機
小米Note 10 Lite 即將上市　配備6400萬五鏡頭相機
【科技抗疫】本地設計可重用口罩MASKSAVER　體現STEM精神
【科技抗疫】本地設計可重用口罩MASKSAVER　體現STEM精神
【科技抗疫】微軟改進軍用Hololens 2　快速檢測士兵體溫
【科技抗疫】微軟改進軍用Hololens 2　快速檢測士兵體溫
任天堂二代Switch主機規格曝光　效能提升並設有雙屏幕
任天堂二代Switch主機規格曝光　效能提升並設有雙屏幕