【內銀展望】內銀首季業績合格 但「至暗時刻」仍未到來？

▲ 內銀資產質素及淨息差在餘下季度均見壓力

隨著4月過去，各內銀均已公布季績，如只看首季財務數據，不論是國有銀行還是主要股份制銀行均未似受疫情及經濟下行影響，兩者純利雖然較去年較為放緩，但分別仍錄得約4%及約10%增長，資產質素及盈利指標亦未見明顯惡化。不過，如將目光放得更遠，內銀的「至暗時刻」或者仍未來到。

壞賬問題未完全顯現

先說資產質素，疫情在全球繼續蔓延，除了對批發零售、餐飲、旅遊等行業產生直接打擊外，亦會影響全球供應鏈。如果經濟活動持續停滯，不同行業的供應鏈及現金流將陸續中斷，這將令銀行商業銀行業務不良貸款大幅增加，預期相關影響會在下半年陸續浮現。

在個人貸款方面，疫情下不少人停工停產，意味著個人收入減少，故信用卡等零售貸款壞賬難免會增加，而這亦已經開始反映在首季的內銀業績上，令零售業務佔比較高的銀行受累。招行 （03968） 便在業績報告中指出，首季信用卡新生成不良貸款 66.29億元（人民幣，下同），按年增加26.91億元，意味著增幅高達68%。

招行同時警告，第二季起零售貸款將面臨更大的不良生成壓力，同時預計零售貸款風險或會持續較長時間。

淨息差續受壓

盈利能力方面，宏觀經濟前景持續不明朗，內銀業務前景短期內亦難見樂觀。各大行亦已表明在流動性充裕、貸款市場報價利率（LPR）走低的環境下淨息差勢受壓，對淨利息收入構成壓力。從首季業績可見，大部份內銀淨息差皆均已錄得不同程度的收縮。

另一方面，市場利率下行，會減低銀行投資收入，而內銀亦難免要響應國家要求，降低服務收費，影響非利息收入。

總結而言，內銀真正的考驗要在今年稍後季度才逐漸顯現。不過，內銀在過去幾年積穀防饑，累積了一定撥備應付伴隨經濟轉差而來的資產質素惡化問題，其中招行的撥備覆蓋率更超過400%，其他國有銀行亦平均在200%以上，反映內銀仍具備一定緩衝能力。

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