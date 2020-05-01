【首季業績】中資油企航空股驚天巨虧557億　國泰、美國3大航空公司又如何？

▲ 一文看清由企、航空公司虧損多少。

在全球新冠肺炎疫情打擊、原油價格反復震蕩的背景下，油企、航空首季業績「一片紅」，紛紛由盈轉虧，錄得巨額虧損，包括中石化 （00386） 、中石油 （00857） 、海航（滬：600221）、東方航空 （00670） 、南方航空 （01055） 在內第一季合共虧損557億元（人民幣，下同）。此外，本網亦綜合其他航空公司表現，一文看清各大油企及航空公司首季業績及營運表現。

油企首季盈轉虧

中石化

中石化 （00386） 首季淨虧損191.45億元。營業總收入按年縮減22.6%至5555億元，去年同期盈利147.6億元。

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中石油

中石油 （00857） 首季淨虧蝕162.3億元，營業收入減少14.4%至5091億元，去年同期盈利102.5億元。

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中海油

中海油 （00883） 公布首季營業數據，油氣銷售收入按年跌5.5%至399.5億元。首季資本支出達約169億元，按年增20.1%。同時削減全年淨產量及資本開支預算。

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環球航空公司業績告急

中國國際航空

國航首季蝕48.05億元，去年同期純利27.23億元，收入172.56億元（人民幣，下同），按年跌47%。

國航稱若新型冠狀病毒肺炎疫情對全球航空業的影響，延續至下一報告期，則預計集團年初至下一報告期末業績，將受到重大影響。

海航

海航首季虧損62.9億元（人民幣，下同），去年同期盈利11.4億元。營業收入按年大減63%至68.9億元。

海航指，通過調整經營策略、開源節流，並結合國外疫情防控需求，推動臨時客改貨等積極措施，預計二季度業績將有所改善，但仍將延續虧損。

東方航空

東方航空首季虧損約39.3億元，去年同期盈利20億元。營業收入按年倒退48.6%至154.5億元。集團解釋，新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，多國採取旅行限制措施，旅客出行需求大幅萎縮，對交通運輸行業產生極大衝擊。

首季完成旅客周轉量248.4百億客運人公里，按年減 少54.38%；運輸旅客1370萬人次，按年減少57%；客座率67.8%，按年下降14.9個百分點。

集團預期，疫情將會對上半年業績帶來重大不確定性 和不利影響。

南方航空

南方航空首季虧損52.6億元，去年同期盈利26.5億元。營業收入則按減少44%至211.4億元，主要為受疫情影響，主營收入減少所致。

集團表示，鑒於疫情的不確定性及對民航運輸業的嚴重影響，預計上半年的經營業績將受到較大不利影響。

國泰航空

國泰航空 （00293） 早前公布3月營運數據，3月國泰航空及港龍航空合共載客31.1萬人次，按年倒退90%；運載的貨物及郵件合共11.9萬公噸，按年減少35.6%。

國泰航空表示，新冠肺炎疫情持續下，不能預計消費者需求何時恢復，且乘客預訂機位的情況未見起色，預期4月的日均載客量會少於1000人。

美國聯合航空

美國聯合航空（United Airlines，美：UAL），上季虧損21億美元（約163億港元）；扣除非經常性損益後，仍然虧損10億美元。收入按年跌17%至80億美元。

美國達美航空

美國達美航空（Delta Airlines，美：DAL）上季稅前虧損6億美元（46.5億港元），收入按年大跌18%至86億美元。

達美航空預告，第二季收入甚至可能按年暴瀉90%。

美國航空

美國航空（American Airlines，美：AAL）上季淨虧損22億美元（約171億港元），期內收入跌兩成至85.15億美元。

空中巴士

空中巴士（AIR）：首季收入按年跌15%至106.3億（歐元，下同），經調整EBIT（息稅前利潤）跌49%至2.8億元。

維珍澳洲

維珍澳洲（澳交所： VAH）公布，進入自願接管程序以進行重組，等同破產保護，為疫情爆發以來最大型的航空公司。

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