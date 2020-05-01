  • 25°C
香港時間 : 2020501日 (五) 22:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【首季業績】中資油企航空股驚天巨虧557億　國泰、美國3大航空公司又如何？

金融經濟 21:48 2020/05/01

分享：

一文看清由企、航空公司虧損多少。

在全球新冠肺炎疫情打擊、原油價格反復震蕩的背景下，油企、航空首季業績「一片紅」，紛紛由盈轉虧，錄得巨額虧損，包括中石化 （00386） 、中石油 （00857） 、海航（滬：600221）、東方航空 （00670） 、南方航空 （01055） 在內第一季合共虧損557億元（人民幣，下同）。此外，本網亦綜合其他航空公司表現，一文看清各大油企及航空公司首季業績及營運表現。

油企首季盈轉虧

中石化

中石化 （00386）  首季淨虧損191.45億元。營業總收入按年縮減22.6%至5555億元，去年同期盈利147.6億元。

相關文章：中石化首季淨虧損191億元人幣　煉化營銷齊虧損

中石油

中石油 （00857） 首季淨虧蝕162.3億元，營業收入減少14.4%至5091億元，去年同期盈利102.5億元。

相關文章：中石油首季虧損162億4年來首次「見紅」 預警上半年純利大跌

中海油

中海油 （00883） 公布首季營業數據，油氣銷售收入按年跌5.5%至399.5億元。首季資本支出達約169億元，按年增20.1%。同時削減全年淨產量及資本開支預算。

相關文章：中海油首季油氣銷售收入倒退5.5%　全年資本開支削減10%

環球航空公司業績告急

中國國際航空

國航首季蝕48.05億元，去年同期純利27.23億元，收入172.56億元（人民幣，下同），按年跌47%。

國航稱若新型冠狀病毒肺炎疫情對全球航空業的影響，延續至下一報告期，則預計集團年初至下一報告期末業績，將受到重大影響。

海航

海航首季虧損62.9億元（人民幣，下同），去年同期盈利11.4億元。營業收入按年大減63%至68.9億元。

海航指，通過調整經營策略、開源節流，並結合國外疫情防控需求，推動臨時客改貨等積極措施，預計二季度業績將有所改善，但仍將延續虧損。

東方航空

東方航空首季虧損約39.3億元，去年同期盈利20億元。營業收入按年倒退48.6%至154.5億元。集團解釋，新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，多國採取旅行限制措施，旅客出行需求大幅萎縮，對交通運輸行業產生極大衝擊。

首季完成旅客周轉量248.4百億客運人公里，按年減 少54.38%；運輸旅客1370萬人次，按年減少57%；客座率67.8%，按年下降14.9個百分點。

集團預期，疫情將會對上半年業績帶來重大不確定性 和不利影響。

南方航空

南方航空首季虧損52.6億元，去年同期盈利26.5億元。營業收入則按減少44%至211.4億元，主要為受疫情影響，主營收入減少所致。

集團表示，鑒於疫情的不確定性及對民航運輸業的嚴重影響，預計上半年的經營業績將受到較大不利影響。

國泰航空

國泰航空 （00293） 早前公布3月營運數據，3月國泰航空及港龍航空合共載客31.1萬人次，按年倒退90%；運載的貨物及郵件合共11.9萬公噸，按年減少35.6%。

國泰航空表示，新冠肺炎疫情持續下，不能預計消費者需求何時恢復，且乘客預訂機位的情況未見起色，預期4月的日均載客量會少於1000人。

美國聯合航空

美國聯合航空（United Airlines，美：UAL），上季虧損21億美元（約163億港元）；扣除非經常性損益後，仍然虧損10億美元。收入按年跌17%至80億美元。

美國達美航空

美國達美航空（Delta Airlines，美：DAL）上季稅前虧損6億美元（46.5億港元），收入按年大跌18%至86億美元。

達美航空預告，第二季收入甚至可能按年暴瀉90%。

美國航空

美國航空（American Airlines，美：AAL）上季淨虧損22億美元（約171億港元），期內收入跌兩成至85.15億美元。

空中巴士

空中巴士（AIR）：首季收入按年跌15%至106.3億（歐元，下同），經調整EBIT（息稅前利潤）跌49%至2.8億元。

維珍澳洲

維珍澳洲（澳交所： VAH）公布，進入自願接管程序以進行重組，等同破產保護，為疫情爆發以來最大型的航空公司。

相關文章：【航空告急】HKExpress向6月中下旬出發乘客　提供全數退款、更改航線等特別安排

相關文章：【航空告急】漢莎航空據報獲德國政府提供90億歐元援助

相關文章：【航空告急】法、荷政府出手營救　助法航及荷蘭皇家航空融資110億歐元

 

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

香港股票 中國石油股份（00857） 中國石油化工股份（00386） 中國海洋石油（00883） 中國東方航空 中國東方航空（00670） 疫情 航運 運輸 行業

上一篇文章

【恒指黑期】中美貿易戰憂慮重燃　道指跌近400點阿里巴巴失守190元大關

下一篇文章

母企陷欠債風波 泰禾人壽產品被康宏停售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【有片】曾俊華：派錢無可能持續　政府不能因政治或社會目的不理經濟影響
【有片】曾俊華：派錢無可能持續　政府不能因政治或社會目的不理經濟影響
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【五一黃金周】HKTVmall、SOGO感謝祭　一文看清各大零售商最新減價優惠
【五一黃金周】HKTVmall、SOGO感謝祭　一文看清各大零售商最新減價優惠
北韓黑客屢竊虛擬貨幣　金正恩若駕崩比特幣大鑊了？
北韓黑客屢竊虛擬貨幣　金正恩若駕崩比特幣大鑊了？
【恒指黑期】中美貿易戰憂慮重燃　道指跌近400點阿里巴巴失守190元大關
【恒指黑期】中美貿易戰憂慮重燃　道指跌近400點阿里巴巴失守190元大關
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）