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【有片】曾俊華：全球化停不了 美國與中國無可能分道揚鑣

金融經濟 03:00 2020/04/30

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新型冠狀病毒疫情全球擴散，前財政司司長曾俊華接受《經濟日報》專訪時表示，新冠肺炎疫情對全球經濟的影響是歷來最大，現時只是「戰疫」的開始，各國政府宜先看透事情發展，準備好退出方案（exit plan），因這是一場持久戰。

「過去的pandemic（大流行）持續時間是以年計，不是以月計，疫情不會在數個月後便過去，事情不會迅速回復正常。」

疫情下不少國家的居民要求政府將重要行業搬回本土，但曾俊華認為，「全球化是停不了，也做不了的事情......雖然部分人覺得美國與中國decouple（分道揚鑣）後，美資公司會將廠房搬回美國，但美國與中國分別是無可能的事。」

通用汽車及蘋果最大的市場在中國

他解釋，某些國家在某些領域擁有競爭優勢，而且通用汽車（GM）及蘋果（Apple）最大的市場在中國，而非美國，若將廠房搬回美國，在美生產後再運到中國出售，便需要支付運輸費，「條數唔啱」，也不合乎商業考慮。他預期，疫情後各國更難分道揚鑣，因企業現金減少，再搬廠或作出新投資更難。

相關文章：格林斯潘︰美國經濟第2季表現會非常差　第3季強勁反彈

 

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