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《流浪地球》出品方北京文化董事長涉財務造假 回應：舉報人人身攻擊（第二版）

金融經濟 22:56 2020/04/29

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大熱電影《流浪地球》的出品方北京文化董事長被舉報財務造假。

內地大熱電影《流浪地球》、《戰狼2》出品方北京文化（深：000802）董事長被舉報財務造假，自稱為北京文化原副董事長娄曉曦的微博用戶「我是娄曉曦」在微博發帖文，實名舉報北京文化系統性財務造假，董事長宋歌涉嫌背信上市公司利益罪，欺詐發行債券罪，違規披露、不披露重要信息罪，職務侵占罪，並表示舉報材料已獲證監會受理。

娄曉曦表示，北京文化今日（4月29日）發布公告，去年業績巨虧逾20億，倒改2018年審計報告，試圖粉飾太平，把財務造假的「罪」改成「錯」，欺瞞監管機構，侵害股東利益。

發帖人自稱為北京文化前副董事長，現持有北京文化第三大股東西藏金寶藏100%股權，是第四大股東新疆嘉夢執行事務合夥人，兩家機構合共持有北京文化11.75%股份。

北京文化發聲明指，娄曉曦因涉嫌挪用資金罪，已出逃海外，已於1月19日被北京市公安局朝陽分局正式立案，目前案件正在偵查過程中。

北京文化又指，娄曉曦散布不實言論，詆毀污衊公司，並對公司高管進行人身攻擊，嚴重影響公司的聲譽及正常經營。北京文化稱，保留通過法律途徑追究娄曉曦法律責任的權利，將全力配合公安調查娄曉曦涉嫌犯罪的行為。

（第二版新增北京文化回應）

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