【有片】曾俊華：派錢無可能持續　政府不能因政治或社會目的不理經濟影響

環球多國政府在疫情下均選擇動用儲備全民派錢，特區政府亦向香港市民派發1萬元。前財政司司長曾俊華接受《經濟日報》專訪時認為，派錢無可能持續，因為金錢有限，政府不能為了達到政治或社會目的，而不理經濟影響，這是不正確的。

曾經於任內向全港市民派錢6000元的曾俊華指，派錢會造成通脹效應，不能持續，若派錢後通脹升，購買力反而下降，而且派錢有可能只是將目前的經濟問題拖延。

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疫情下對草根基層衝擊很大

不過，他承認，疫情下對草根基層衝擊很大，他有一個警察朋友，早前拘捕了一個在地盤偷竊的人，疑犯承認因肚餓而偷竊，對上一次香港出現因肚餓而偷竊已是數十年前的事，「這表達了一個很強的訊號，政府應協助的對象是甚麼人」。

政府大灑金錢紓困，財政司司長陳茂波早前推算，本年度財政赤字可能高達2800億元。曾俊華表示，沙士期間，政府在5年內動用了約四成財政儲備，現時財政儲備約1萬億元，意味政府已動力了約兩成至三成儲備。

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