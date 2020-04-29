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【美股戰報】明星科技股明放榜　微軟亞馬遜最值博

環球政經 22:30 2020/04/29

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美股業績期已屆尾聲，本周輪到科技股放榜，繼Google母公司Alphabet於美國時間周二（28日）收市後公布業績，周四（30日）輪到Facebook、微軟、Tesla、蘋果及亞馬遜公布業績。綜合分析師預期，Facebook、亞馬遜及蘋果盈利分別倒退9.2%、10.7%及7.5%，只有仍在蝕錢階段的Tesla及微軟可錄得按年盈利增長，但考慮到TESLA受經濟周期影響較大，分析師便在數周間下調12.7%盈利預測，短線而言，微軟及亞馬遜較為值博。

公司 Facebook（FB） Apple（AAPL） Tesla（TSLA） Amazon（AMZN） Microsoft（MSFT）
預測首季按年盈利增長 -9.2% -7.5% 69.4% -10.7% 12.6%
分析員於過去一周的盈利預測調整 -1.1% -5.29% -12.73% 0.31% -1.36%

微軟

貴為受惠Work from home的股票之一，微軟旗下的Skype及Team使用量節節上升，早前便有報導指，Team於意大利的使用量大增七成，但不論是Skype及Team都不是推動微軟業績的助燃器。微軟真正的殺手鐧是公用雲端服務平台Azure。貴為全球第二大雲端平台，來自Azure的收入於過去五季便按增7長59%至75%不等，是微軟三大業務中增長最快的一環（企業業務收入按年增長約13-17%，個人電腦收入按年增長2%）。

在是次疫情下，雲端服務的需求不減反增，即使在最差情況下，維持去年59%的收入增長，而其他業務兩項業務收入略為倒退，至少也可保超過10%的收入增長，而且增長動力最低的個人電腦業務瘦身成功，開支大減，令其經營利潤率近年大幅提升下，粗略估計對應盈利增長更可達15%或以上，或可打破首季盈利增長12.6%的預期。唯一要留意的是，微軟由3月23日低位計起，反彈幅度已達28.9%，與歷史高位只有7%的距離，短線或比長揸吸引。

相關新聞: 【美股戰報】瑞德西韋臨床測試有進展　道指高開近400點

亞馬遜

亞馬遜旗下的AWS便是全球最大的雲服務公司，受惠疫情各國推行的禁足令，雲端服務需求急劇上升，雖然公司未有公布實際數字，但兩大在家概念股Zoom及Netflix皆是AWS的用戶，AWS的需求自然水漲船高，而AWS佔亞馬遜經營利潤（operating margin）比例高達五成，支撐公司的收入來源。

相對之下，電商業務收入錄得增長，但其實亞馬遜每24至36個月都會進入「投資期」，而現在就正正是亞馬遜的投資期，亞馬遜早前便宣布，繼上月增聘10萬名工人後，今個月將會再增聘7.5萬人，故在經營利潤率大幅下降下，市場預期首季盈利倒退10.7%，只是分析員對投資期的開支預測各異，令亞馬遜的盈利預測分歧甚大。

但無論如何，亞馬遜的雲業務及電商業務都是是次疫症中的嬴家，即使短線股價受挫，長遠增長潛力尤在，倘若業績有驚喜，短線或可突破2400美元的阻力位。

ETF

短炒美股業績不一定要買個股，最簡單的買入追蹤納指表現的QQQ也可達至類似效果，現時納指的首五大成份就是Facebook、Apple、微軟、亞馬遜及Alphabet，較進取者則可選擇「call QQQ」。

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撰文 : 國際組

經濟 美股 ETF 雲端 美國 長揸 Facebook Tesla Google Microsoft

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